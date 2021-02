„Promis unter Palmen“: Katy Bähm im exklusiven Chat

× Erweitern Promis unter Palmen, Sat.1

Sat.1 landete 2020 mit „Promis unter Palmen“ einen Skandal und Überraschungserfolg. 2021 ist Katy Bähm dabei, wir durften zuvor noch mit ihr sprechen – jetzt ist ihr Handy erst mal aus. **

„Promis unter Palmen“: Die Gerüchteküche brodelte schon lange, wie kam es denn dazu?

Es stand bei mir schon direkt nach „Promi Big Brother“ fest ... Und das so lange geheim zu halten, war echt schwer! Ich war bei „Big Brother“ einfach ein sehr interessanter Charakter und davon wollte Sat.1 natürlich mehr sehen und hat mich direkt auch für „Promis unter Palmen“ angefragt.

Hast du Angst, dich zu blamieren?

Ich habe keine Angst, mich zu blamieren, weil ich einfach ein Mensch bin, der alles immer gerne mitmacht, und ich glaube, ich bin für jeden Spaß zu haben, also blamieren gibt es in meiner Welt gar nicht.

Oder Angst zu leiden?

Angst zu leiden habe ich natürlich sehr. Weil jedes Format bringt sofort einen großen Shitstorm mit sich, jedes Ding, das man im Fernsehen falsch interpretieren kann etc. ... Und deswegen muss man natürlich vorsichtig sein. Klar hab ich vor so was immer einen großen Respekt.

Was gibt dir Halt in krassen Situationen?

Mir gibt Halt, auf jeden Fall immer zu wissen: Bitch, ich bin Katy Bähm. Das alleine reicht mir schon, um mir selber jedes Mal aufs Neue Mut zu machen. Aber mein Fels in der Brandung ist immer noch mein Partner und Verlobter Francis.

Gibt es Promis, auf die du keine Lust haben würdest?

Tatsächlich hätte ich keine Lust auf Claudia Effenberg, weil die so viel Scheiße über mich geredet hat nach Promi Big Brother. Da war ich einfach nur menschlich enttäuscht, weil sie sich vorher so sehr bei mir eingeschleimt hat, und nachdem ich mich mit Simone gestritten habe, hat sie so viele böse Sachen gepostet … Und die Frau ist einfach peinlich.

*Interview: Michael Rädel

** Bevor die Promis sich jedoch bei 30°C unter Palmen streiten können, haben sie sich Corona-konform 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne begeben. Sämtliche Teilnehmer wurden mehrfach negativ auf Corona getestet, sodass ab dieser Woche die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ starten können.

„Promis unter Palmen“, zweite Staffel, produziert von Endemol Shine Germany – demnächst in Sat.1.

