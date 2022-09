Punk Bitch of Drag in Köln und Berlin

× Erweitern Foto: Five Sense Reeling Adore Delano

Foto: VH1 / OUTtv RuPaul RuPaul machte sie berühmt

Danny Noriega, besser bekannt als Adore Delano, kommt 2022 erstmals für eine Headline Tournee nach Köln und Berlin.

Nachdem Noriega seine Stimmgewalt in Staffel 6 und 7 von „American Idol“ unter Beweis stellte, präsentierte er seine Drag-Figur Adore Delano in der Emmy-prämierten US-Castingshow „RuPaul’s Drag Race“ und schaffte es dort in die Top 3. Delano setzt ihre eigene, von der Rock- und Grunge-Szene beeinflusste Vorstellung, in ihren Looks und Performances durch – mit Erfolg. Sie schafft es ins Finale der Show.

Zwei Jahre später kehrt Delano für die Teilnahme an „RuPaul’s Drag Race All Stars 2“ auf die Bildflächen zurück und tourte fortan mit ihren Musik- und Drag- Performances durch die ganze Welt. Zahlreiche Produktionen und Shows haben aus dem einstigen Punk Girl aus Azusa/Texas ein Showgirl der Extraklasse gemacht, dass es nicht zu verpassen gilt. Am 26.9. in Köln, am 27.9. in Berlin live zu erleben.

Adore Delano, „Party Your World“, 040 413 22 60, www.kj.de, tickets@kj.de, www.adoredelanolive.com