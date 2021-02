„Kein Platz für Hass!“ – Julian F. M. Stoeckel im Chat

× Erweitern Foto: Facebook/julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel

Foto: M. Rädel Sekt und Kunst, das geht fast immer

Lagerkoller? Zusammensein mit Plauderei bei Kaffee und Kuchen an der frischen Luft, das geht. Oder auch auf Social Media schauen und lauschen, zum Beispiel Julian F.M. Stoeckel. Für uns nahm sich der Queer Zeit für einen Chat.

Unlängst warst du im BKA Theater zu sehen. Woran sitzt du gerade?

Ich bin gerade aus Köln gekommen. Dort habe ich die letzten 14 Tage für RTL.DE einen Livestream moderiert zur großen Dschungelshow 2021. Natürlich geht mein Engagement am BKA Theater ebenfalls weiter und wir starten eine zweite Staffel meiner Late-Night-Show „Bitte bleiben Sie doch auf dem roten Teppich“. Ich freue mich sehr darauf …

Alltagsrassismus ist seit letztem Jahr stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Wie verhältst du dich, wenn du Rassismus etwa auf Social Media bemerkst?

Rassismus, Homo- oder Transphobie und Antisemitismus haben auf meinen Social-Media-Kanälen absolut keinen Platz – ich verweise auch Menschen von meinen Portalen, und wenn es sein muss, dann werden User auch entfernt oder geblockt. No hate!

Foto: Tobias Dörr Julian F.M. Stoeckel

Du selbst wurdest oft als oberflächlich bezeichnet und aufgrund deiner Sexualität Zielscheibe von homophober Häme im Netz. Verletzt dich das?

Wirklich? Siehst du, so was weiß ich gar nicht – ich bin so oberflächlich und desinteressiert, dass mir solche Dinge gar nicht auffallen. Es ist mir auch vollkommen Wurscht, was Leute über mich sagen, denken oder schreiben. Ich kenne auch gehässige Kollegen, die sich am liebsten über mich erheben. Aber: Es interessiert mich nicht! Null, nada, niente …

Inwiefern trifft dich die Corona-Pandemie, hast du Angst?

Die Corona-Pandemie ist eine Situation mit der wir uns alle beschäftigen müssen, und gewinnen kann man diese Situation nur, wenn man sich in der für uns alle schwierigen Situation auch über andere, neue Wege und Lösungen Gedanken macht. Wie es ist, kann es ja nicht bleiben. Wir müssen mit der Zeit gehen, sonst gehen wir mit der Zeit …

Wie trifft die Pandemie den Geschäftsmann Julian F.M. Stoeckel?

Das kann man weder in Worten noch in Zahlen bemessen. Meine gesamten Events (Public Viewing zum Dschungelcamp, meine CSD-Tour und meine „Julian F.M. Stoeckel & Friends – die Show“) können nicht stattfinden. Natürlich laufen meine Fernseh- und TV Produktionen weiter, aber am meisten bin ich froh über mein Engagement im BKA Theater … Das rettet mich auch vor der totalen Langeweile …

*Interview: Michael Rädel

www.facebook.com/julianfmstoeckel