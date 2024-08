Riccardo Simonetti sagt „Ja!“: Traumhochzeit mit Steven

× Erweitern Foto: Instagram/Riccardo Simonetti

Der bekannte Entertainer und LGBTIQ*-Aktivist Riccardo Simonetti hat es geschafft: Er hat den Mann seiner Träume geheiratet. Mit emotionalen Worten verkündete Simonetti die frohe Nachricht auf Instagram und teilte seine Freude über die Hochzeit mit Steven, seinem langjährigen Partner.

„HUSBAND & HUSBAND“, schrieb Simonetti stolz und reflektierte über seine eigenen Zweifel, die er früher hatte. „Ich habe den Großteil meines Lebens gedacht, dass eine Ehe für mich nicht in Frage kommt.“ Doch mit Steven an seiner Seite änderte sich alles. Simonetti erkannte, dass auch Menschen wie er das Recht auf bedingungslose Liebe und Eheglück haben.

Die Hochzeit ist für Simonetti nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein wichtiges Zeichen in einer Welt, in der Homosexualität in vielen Ländern noch immer kriminalisiert wird. „Heute hatte ich das Glück, den wunderbarsten Mann zu heiraten, den ich je in meinem Leben getroffen habe,“ schwärmte er.