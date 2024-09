Robert Logan Dudek – „Diva“

×

Expand Foto: Manuel Jacob Gloria Gray

Der Musiker und Schauspieler Robert Logan Dudek ist im Oktober und November im Theater Einstein (Einsteinstr. 42, München, ab 29.10.) und am Premierenabend im Wolf-Ferrari-Haus (Rathausplatz 2, München, am 26.10.) zusammen mit Patrick Gabriel und Gloria Gray in dem Stück „Diva“ von Dirk Dobbrow auf bayrischen Bühnen zu erleben. Unter der Regie von Bernd Seidel erleben wir ihn in einem Stück über Kindheitserinnerungen, Mord, Vergewaltigung und Sehnsüchte.

Du spielst den Bäcker Becker. Verrate uns etwas über die Rolle: Meine Rolle Bäcker Becker ist „Deutschland privat“. Sie verkörpert von außen etwas Bodenständiges und gibt hinter der Fassade intimste Einblicke in die Sehnsüchte und Wünsche, die pervers gelesen werden können. Witzig, frech, tragikomisch spiele ich das Gegenstück zu Patrick Seidel, der den Stricher spielt und Gloria Gray, die die Diva verkörpert.

Wie ist es, mit Gloria Gray zu arbeiten? Ich lerne Gloria erst in ein paar Tagen kennen und freue mich und bin sehr gespannt drauf mit ihr zu spielen! Als Institution in der süddeutschen Welt sticht sie mit ihrer liebevollen, offenen und eigenwilligen Art hervor, was vor allem in diesem Stück sehr spannend wird!

Worauf muss sich das Publikum gefasst machen? Das Publikum bekommt einen einzigartigen Blick in die Schutzräume von drei besonderen Charakteren, die wir wohl alle auf die eine oder andere Weise kennen. Das Stück ist brutal, keine leichte Kost, was es so faszinierend und auch herausfordernd macht. Wir lassen in die tiefen Sehnsüchte nach Liebe und Nähe blicken, Mutterkomplexe und den Umgang mit Schuld, inneren Kämpfen und Krankheit.

Du bist auch Musiker. Schauspiel ist meine erste Liebe, auch das, was ich gelernt habe. Musik ist die Leidenschaft. Ich mache deutschen und englischen Rap und Pop und bin fasziniert vom Leben. Ich freue mich, mich in diesem Stück auch musikalisch einbringen zu dürfen und der Rolle eine persönliche und künstlerische Note zu geben.

*Interview: Michael Rädel www.kreativ-akademie.de, linktr.ee/logandudek

