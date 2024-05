Nachgefragt bei Ryan St. Michael: „Erst Paris, dann Palm Springs“

×

Ryan St. Michael „Ich denke, dass das langsamere Tempo in Palm Springs gut für meine geistige Gesundheit sein wird"

Nach einer Europareise zieht es den Vollerotik-Blogger auch in seiner US-Heimat an einen neuen Ort. Er zieht um.

Warum Palm Springs? Ich liebe es, dass in Palm Springs ein echtes Gemeinschaftsgefühl herrscht. Die Bevölkerung besteht überwiegend aus älteren schwulen Männern – auch wenn ich noch eher jung bin. Es gibt eine lebendige Theater- und Kunstszene. Bei meinem letzten Trip dorthin besuchte ich Yoga am Pool, eine abendliche Whirlpool-Party und ein Picknick im Joshua Tree National Park. Ich hatte eine schöne Unterkunft mit einer herrlichen Aussicht auf schneebedeckte Berge ... Was atemberaubend ist, da ich eigentlich in einer Wüstenumgebung war. Die Naturlandschaft Kaliforniens ist atemberaubend und ich habe vor, sie zu genießen.

Was reizt dich so an Kalifornien außer der Natur? Ich denke, dass das langsamere Tempo in Palm Springs gut für meine geistige Gesundheit sein wird. Ich freue mich auch auf alle Möglichkeiten zur Content-Produktion ... In Palm Springs, aber auch im nahe gelegenen Los Angeles. Es gibt unzählige Fotografen und andere Kreative, mit denen man zusammenarbeiten kann. Eines der großen Pornostudios, Say Uncle, hat mich bereits zweimal für Jobs in Palm Springs engagiert – und bei diesen Gelegenheiten mussten sie auch für meine Flüge und Unterkunft aufkommen. Ich hoffe also, dass ich noch ein paar professionelle Pornojobs ergattern werde, da ich gleich über die nächste Straße erreichbar sein werde.

Du liebst auch den Sommer. Ich mag es, dass es draußen bis spät in die Nacht hell bleibt. Und ich liebe es, zum Strand zu gehen! Jeden Sommer fahre ich mit meiner ganzen Großfamilie – darunter Tante, Onkel, Cousins ​​und deren Kinder – nach Ocean Isle Beach in North Carolina. Im Sommer scheinen die Menschen im Allgemeinen sorgloser zu sein, und ich schätze diese Einstellung. Der Sommer in Palm Springs ist jedoch echt heiß. Ich spreche von 52 Grad! Da muss ich so oft wie möglich im Pool sein.

Wann bist du wieder in Europa? Ich will! Nach einer großen London-Reise im vergangenen Oktober und dann Paris im März habe ich derzeit keine Pläne. Ich würde auf jeden Fall gerne wieder nach Berlin kommen. Wenn es in Palm Springs gut läuft, versuche ich vielleicht, es im November zum „Snax“ zu schaffen. Ich war 2018 auf der Party und es hat unglaublich viel Spaß gemacht.

*Interview: Michael Rädel SeersuckerStud.com