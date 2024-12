Sechs Jahrzehnte Hape Kerkeling

Alles Gute zum Geburtstag, Hape Kerkeling! Danke für viele, viele Lacher seit den 1980ern – und für lesenswerte Bücher, die nicht nur komisch sind, sondern auch Denkanstöße („Ich bin dann mal weg“ und „Gebt mir etwas Zeit: Meine Chronik der Ereignisse“) geben und auch mal für ein wohliges Gefühl sorgen („Pfoten vom Tisch!: Meine Katzen, andere Katzen und ich“).

Hape Kerkeling (geboren am 9. Dezember 1964 in Recklinghausen) ist ohne Frage der bekannteste Komiker (Horst Schlämmer) und TV-Moderator Deutschlands. Der queere Buchautor begeisterte unter anderem mit „Der Junge muss an die frische Luft“ in Buch- und Filmform und als Gelegenheitstransvestit in seiner Rolle der Uschi Blum, einer Art Parodie auf Schlagersängerin Andrea Berg). Der Katzenliebhaber und Jakobsweg-Pilger ist einer DER Stars Deutschland, sein Humor und seine Kunst vereinen die Generationen – und unterhalten alle Altersgruppen.