Seth Peterson: Karriere und Liebe

× Erweitern Foto: Alejandro Palomares

Foto: Alejandro Palomares

Eigentlich wollte er schon immer Vollerotik-Star sein, es scheiterte einfach an seinen damaligen Beziehungen. Der aktuelle Mann an der Seite von Seth Peterson aus Kalifornien sieht das sehr locker, also startet Seth nun durch. Und ja, sein derzeitiger Lebensabschnittsgefährte kommt auch aus der Erotikwelt, es ist Aiden Garcia.

Verrate uns etwas über deine Jugend. Ich bin in Südkalifornien aufgewachsen. Ich war ein Strandjunge, sehr aktiv und naturverbunden, aber auch ein bisschen ein Nerd.

Wann hattest du dein Coming-out? Ich war 15 Jahre alt; ein Zweitklässler in der High School.

Das ist jung! Es war ein bisschen beängstigend, weil ich Angst davor hatte, was meine Freunde und Familie denken würden, aber sobald ich Unterstützung von Freunden hatte, wurde es einfacher.

Dein erstes Mal ... Mein erster Kuss war mit einem Mädchen im Kindergarten. Es war eine Art „Ich fordere dich heraus, nein, ich fordere dich heraus“-Sache. Mein erstes Date war in der High School. Ich hatte mich noch nicht geoutet und es war alles geheim …

Warst du schon immer gut beim Sex? (Lacht) Nein. Bottoming ist definitiv etwas, bei dem ich lange gebraucht habe, um gut zu werden. Ich denke, ich habe noch Luft nach oben.

Was hat dich dazu bewogen, eine Vollerotikkarriere zu starten? Ich habe Abitur gemacht und wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ehrlich gesagt hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich damit nichts anfangen wollte. Ich brauchte Geld, aber ich sah auch Potenzial für mich in der Branche und dachte, es könnte etwas sein, das ich lieben werde.

Glück für dich ist: Ein Fest mit Freunden, die alle am Strand abhängen.

Was magst du an deinem Aussehen am wenigsten? Ich mag eigentlich alles an meinem Aussehen. Außer vielleicht die paar Pickelchen ...

Was würde deine Fans überraschen? Ich kann eine ganze Beethoven-Sonate spielen, die etwa eine Stunde lang ist.

*Interview: Mike Bahr

Das ist sein Arbeitsplatz, aber aufpassen, alles ab 18 ... www.helixstudios.com