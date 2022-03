75 Jahre Sir Elton Hercules John

× Erweitern Foto: Facebook/EltonJohn Sir Elton Hercules John

Foto: J. Guay Elton John Er und sein Partner David Furnish haben zwei Söhne: Zachary Jackson Levon Furnish-John und Elijah Joseph Daniel Furnish-John

Alles Gute zum Wiegenfest, Elton. Und 1000 Dank für deine Musik, deinen Aktivismus in LGBTIQ*-Belangen, in Sachen HIV und AIDS, Regenbogenfamilien und Nachwuchsförderung.

Elton, sein bürgerlicher Name ist Reginald Dwight, ist guter Freund der Beckhams und wohl Madonnas schärfster Kritiker. Er teilt gerne aus, kann aber auch über sich selbst lachen. Und vor allem ist er ein ganz, ganz großer Künstler, der uns mit Hits wie „Rocket Man“, „Nikita“, „Ghetto Gospel“, „Your Song“ oder auch „Circle of Life“ durchs Leben begleitet.

Seinen ersten Hit landete Elton John 1968 mit „Lady Samantha“, sein erstes Album erschien ein Jahr später „Empty Sky“. 1997 veröffentlichte Elton John eine der kommerziell erfolgreichsten Singles aller Zeiten, die für die verunglückte Diana neu eingesungene Ballade „Candle in the Wind“. Stilistisch machte der 1947 geborene Musiker vor nichts Halt: So steckte er seine Füße in Soul, Disco und Country, etablierte das Piano in der Popmusik und inszenierte sich als gefiederte Glamour-Figur mit bunten Brillen und extrem besonderen Bühnenkostümen.

Besonders ist auch sein Wirken als Vorbild und Identifikationsfigur für Queers auf der ganzen Welt. Mutig bietet er Putins Homophobie die Stirn, glücklich lebt er selbstbewusst mit Ehemann David Furnish und Kindern sein Leben. www.eltonjohn.com