Sorge um Madonna

× Erweitern Foto: @jeremyscott Der US-Designer Jeremy Scott postete Genesungswünsche: „ALL MY L❤️VE 4 MY QUEEN, MY FRIEND, MY ETERNAL MUSE @madonna 🙏🏽 GET WELL QUICK YOU ARE SO LOVED SO VITAL SO INSPIRING I LOVE YOU“

Foto: www.facebook.com/madonna Madonna 2021 So zeigt sich Madonna gerne: vital und trendy. Doch jetzt muss sie erst mal gesund werden. Alles Gute!

Obwohl ihr Management via Social Media Entwarnung gab (eine Einbindung des Postings ihres Managers findest du unten), sind Fans auf der ganzen Welt in großer Sorge um die „Queen of Pop“ Madonna. Auch Designer und Freund Jeremy Scott.

Am Wochenende sei die Sängerin (so Presseberichte) nicht mehr ansprechbar gewesen und bewusstlos in eine Klinik eingeliefert worden, wo eine bakterielle Infektion festgestellt worden sei. Mittlerweile sei Madonnas Zustand stabil und sie sei wohl nicht mehr auf der Intensivstation. Wie zu lesen ist, war ihre 1996 geborene Tochter Lourdes die ganze Zeit bei ihr. Eigentlich wäre die 64 Jahre alte Madonna schon in wenigen Wochen auf ihre „Celebration“-Tour gegangen, diese wurde natürlich verschoben, die Künstlerin muss erst wieder gesund sein. Wir wünschen eine schnelle und vollständige Genesung!

Über Madonna: Die am 16. August 1958 geborene Sängerin ist eine starke Fürsprecherin der LGBTIQ*-Community, Frauenrechtlerin und Pop-Ikone. Los ging alles Ende der 1970er in New York als Tänzerin in Discos und Sängerin in einer Punkband. 1982 dann der erste Kluberfolg mit der Single „Everybody“, 1983 der erste Chart-Erfolg mit „Holiday“. Ab 1984 (bis heute!) folgten dann Hits wie „Like a Virgin“, „Into the Groove“, „Express Yourself“, „Justify My Love“ sowie „Frozen“, „4 Minutes“, „Ghosttown“, „American Pie“, „Music“, „Give It 2 Me“ und natürlich ihre Klassiker „Like a Prayer“, „Vogue“, „Hung Up“ und „La Isla Bonita“. Bisher wurde sie 28 Mal für einen Grammy nominiert, 7 Trophäen bekam sie. Die Sängerin war (und ist immer wieder …) auch in der Filmwelt aktiv, meist hämisch kommentiert, aber durchaus mit Erfolg, 1985 etwa mit „Susan … verzweifelt gesucht“. 1996 gab es Lob und Preise für ihre Darstellung der Evita im gleichnamigen Musical-Film, „You Must Love Me“ aus dem Kinoerfolg bekam 1997 einen Golden Globe. 2012 gab es einen weiteren Golden Globe für „Masterpiece“ aus dem Film „W.E.“. 2023 ist Madonna besonders umtriebig und an der Seite von Künstler*innen wie The Weeknd und Christine and the Queens in den Charts, ihr aktuelles „Best of“-Album „Finally Enough Love: 50 Number Ones“ erreichte 2022 in vielen Ländern Platz eins, bei uns war Platz zwei drin.