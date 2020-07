Preis für Miss Honey Dijon

×

Honey Dijon

2020 wird Honey Dijon in Berlin mit dem „Soul of Stonewall Award (SoSA)“ ** ausgezeichnet, wir gratulieren herzlichst! Die Laudatio wird am Samstag die Künstlerin und Aktivistin Peaches halten.

„Nicht heterosexuell zu sein und dies offen und frei zu leben, bedeutet für viele Menschen auch heute noch, mit sozialer Ächtung zu leben oder in verschiedenen Ländern auch um das eigene Leben zu fürchten. Der Berliner CSD e.V. zeichnet Personen oder Organisationen mit dem SoSA aus, um dem vielfältigen Engagement für die Menschenrechte von LSBTIQ* Respekt auszusprechen.“ Berliner CSD e.V.

Foto: soundcloud.com/honeydijon Honey Dijon

Ein Auzug aus dem Schreiben des Berliner CSD:

„Miss Honey Dijon hat es geschafft, sich als wahre Ikone zu etablieren. Die in den USA geborene Künstlerin ist weltweit Inspiration, Leuchtturm der Sichtbarkeit für die schwarze Transsexuellenbewegung und eine Garantie für die perfekte Party. Doch nicht nur die Klubszene hat sie mit Herz und Bass erobert, die weltweite Modeszene blickt seit Jahren auf die Künstlerin und Aktivistin. Eigene Modereihen mit namhaftesten Häusern, die Musik für die weltgrößten Fashionshows sowie die Lobworte Madonnas persönlich eine Inspiration für sie zu sein – all das hat Honey aber nie vergessen lassen, dass ihr eigener Weg ein Kampf, und ihr Erfolg eine Erinnerung daran ist.“

Geboren wurde DJ Miss Honey Dijon in Chicago, jetzt lebt die Trans*-Aktivistin in New York – und ist immer wieder in Berliner Klubs tätig (wo sie eine Zweitwohnung hat und meist lebt).

Bekanntheit erreichte sie ab 2010, als Peter Rauhofer sie förderte, der große Durchbruch kam 2019, als sie Madonnas „I Don't Search I Find“ vom Nummer-1-Album „Madame X“ remixen durfte und auf Platz eins der US-Klubcharts schoss. Die PoC-Ikone hat auch in der Szene prominente Bewunderer, BayBjane und das Team vom legendären Klub ://about blank zum Beispiel.

** Seit 2014 heißt der einstige „Zivilcouragepreis“ „Soul of Stonewall Award“; ausgezeichnet wurden unter anderem schon Ralf König, Claudia Roth und Maren Kroymann sowie Volker Beck. www.facebook.com/DJHoneyDijon