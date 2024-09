Spielt Bruce ein mörderisches Spiel?

× Erweitern Foto: RTL / Stefan Gregorowius Ab Oktober stürzen sich u. a. Bruce Darnell, Profitänzerin Oana Nechiti, die Schauspieler*innen Susan Sideropoulos, Thomas Drechsel und Jan Sosniok sowie der ehemalige Bobsportler Kevin Kuske und die Internet-Sterne Gerda Lewis und Helge Mark ins spannende Lügengewirr

Expand Foto: RTL / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Model, TV-Stern und Choreograf

Jede Nacht geschieht ein Promi-Mord bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“, einer Reality-Spielshow auf RTL+. Mit dabei ist auch Bruce Darnell, der einst durch „Germany’s Next Topmodel“ bekannt wurde.

„Ich muss zugeben, dass ich nur selten lüge und daher schwer einschätzen kann, wie gut ich darin bin. Vermutlich würde ich sagen, dass es mir unter Menschen, die mich gut kennen, schwerer fällt, während es bei Fremden vielleicht etwas leichter wäre“, verrät er vorab. „Ich habe keine spezielle Taktik, außer aufmerksam zu sein und mit offenen Ohren und wachsamen Augen alles zu observieren.“.

Und nicht nur der 1957 geborene queere Publikumsliebling legt ab dem 10. Oktober bei dem psychologischen TV-Strategiespiel los. Mit dabei sind zudem Oana Nechiti, Kevin Kuske, Jan Sosniok, Susan Sideropoulos und Thomas Drechsel. Das Spielkonzept basiert auf dem Gesellschaftsspiel „Mafia“ aus den 1980ern und wurde auch schon in anderen Ländern umgesetzt. Waren „Die Verräter“ zuletzt in einem Schloss untergebracht, so tauchen sie nun immer wieder in anderen TV-Sendungen auf, etwa bei „Wer wird Millionär?“ ... Doch das Schloss wartet schon! Welches mörderische Spiel wird da inszeniert? Die zweifach für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ startet schon Anfang Oktober als Halloween-Special auf RTL+. Am Veröffentlichungstag, den 10.10. stehen direkt die ersten zwei Folgen der achtteiligen Staffel zum Streamen bereit, danach gibt es sie wöchentlich. Und RTL zeigt die erste Folge am Donnerstag, 10. Oktober, um 20:15 Uhr. www.rtl.de

