Strify und Barbie: tragisch, aber geil

× Erweitern Fotos: M. Rädel Barbie und Strify

Foto: M. Rädel Schwarzwald Seine Heimat ist der Schwarzwald

„Die waren nur mit mir befreundet, weil sie sich gut über mich lustig machen konnten“ – Strify packt im Gespräch mit Dragqueen Barbie Breakout aus. „Es gab die komischsten Schimpfwörter für mich“, so der Influencer.

Weißt du eigentlich, dass dieser populäre Blogger, den Dragqueen Barbie „Bärbel“ Breakout aktuell in ihrem Podcast „tragisch, aber geil“ zu Gast hat, einst ein nicht weniger populärer Sänger war?

Cinema Bizarre mit Strify „Mitte der 2000er waren wir eine der ersten Bands, die auf MySpace begonnen haben ...“

Vor einigen Jahren sang Jack Strify noch bei der Band Cinema Bizarre (Bild rechts unten) und landete mit Singles wie „Escape to the Stars“, „Lovesongs (They Kill Me)“ und „I Came 2 Party“ in den Charts. Mittlerweile ist er als Influencer und Model bekannt.

Der am 20. August 1988 in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald geborene Musiker ist ein guter Freund von Riccardo Simonetti und steht auf Katy Perry und Britney Spears – die „Toxic“-Choreografie kann er ohne Mühe tanzen!

Funfact: Auf Barbie traf Strify zum ersten Mal im GMF in Berlin. Und hatte Angst. Etwas.