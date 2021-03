Stylist, Model, Sportler: Marvin

×

Marvin aus Trier vereint viele Berufe. Wir chatteten mit dem Blogger.

Wie lebt es sich in Trier, was magst du besonders an der Stadt?

An Trier mag ich besonders, dass meine Familie hier lebt, die historische Kulisse, die vielen schönen Gassen und die Sehenswürdigkeiten. Die Nähe zur Mosel, gerade im Sommer, dort mit Freunden am Fluss zu chillen und die Seele baumeln zu lassen. Dennoch könnte es größer sein. Trier ist für mich wie ein Dorf, in naher Zukunft möchte ich gerne in eine Großstadt, in Frage kommen da für mich Köln, Hamburg oder Berlin!

Wie schwulenfreundlich ist das Umfeld dort?

Trier hat eine recht kleine Schwulenszene, sehr überschaubar und eher familiär und heimelig. Eigentlich kennt jeder jeden und kleine Sünden bleiben meist nicht lange unentdeckt!

Was macht für dich den Reiz von Instagram aus?

Instagram ist super zum Vernetzen, man kann viele Facetten von sich zeigen und Kontakte knüpfen.

Machst du deinen Kanal alleine?

Ja, ich mache meinen Instagram-Kanal alleine. Ich habe aber das Glück, mit einem Freund zu kooperieren. Er selbst betreibt auch sehr erfolgreich einen Kanal, „men_moment“, mit enormer Reichweite. Ich bin für ihn als Assistent tätig. Ich nehme z. B. Termine für seinen Blog wahr, besuche unter anderem die Fashion Week Berlin in Vertretung von „men_moment“ und ähnliche Events und Veranstaltungen. Dadurch komme ich viel rum, lerne Designer, Prominente und Fotografen kennen. Die Assistenten Tätigkeit bietet für mich wiederum nur Vorteile und ich kann die Erfahrungen und Kontakte auch für meinen Kanal nutzen. Also eine super Situation, die für beide vorteilhaft ist!

Wie erotisch darf ein Bild sein, das du hochlädst?

Ich habe kein Problem damit, mich erotisch zu präsentieren, in Unterwäsche oder auch mal nackt, wo man nur meinen Hintern sieht, der ja auch knackig, schön geformt und ansehnlich ist! Aber komplett topless gibt‘s mich nur privat. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit und Nudes öffentlich zu präsentieren ist nicht meins!

Worauf freust du dich gerade?

Auf Normalität ohne Corona! Auf Urlaub in der Sonne am Strand, Freunde zu umarmen und unbeschwert zu treffen, auf Partys und Discobesuche, auf Kultur wie z. B. Theater, Konzerte, Festivals, mal wieder unbeschwert ins Restaurant zu gehen und kulinarische Genüsse zu genießen! Eben auf eine Zeit, wo Corona nicht mehr die Hauptrolle in der Welt spielt!

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/marvin_schneider_