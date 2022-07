Sommer, Strand und Sven

× Erweitern Foto: @malepassion Sven

Foto: @ex.perimentphotography Sven

Auf Instagram wurden wir auf Sven aus Raesfeld aufmerksam, der dort seine Follower mit mitunter sehr erotischen Bildern begeistert. Wir chatteten mit dem Hobby-Model.

Du schaust recht trainiert aus, wie viel Sport machst du so in der Woche. Und was?

Tatsächlich weniger, als es den Anschein macht, das meiste sind gute Gene. Ansonsten gehe ich laufen, trainiere zu Hause etwas und achte auf eine gesunde Ernährung.

Was magst du am Sommer besonders?

Wenn man unbeschwert in der Sonne am Strand im Urlaub liegt und es generell wärmer ist! Und dass man endlich wieder weniger anziehen kann.

Wie kommst du denn an die Fotografen oder die an dich?

Eigentlich fast immer durch Instagram. Meistens schreiben mich die Fotografen an, weil sie meine Fotos interessant finden und mit mir zusammenarbeiten möchten, oder ich werde auf Fotografen aufmerksam, weil mir ihr Stil gefällt (jeder Fotograf hat seinen eignen Stil, sodass jedes Foto auf seine eigene Art und Weise interessant ist). Zudem bin ich noch bei einer Modelagentur, über die auch Anfragen kommen.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/sven_steinroetter, www.facebook.com/SvenSteinroetterOfficial

