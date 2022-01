× Erweitern Foto: Thomas Coex / AFP Mugler

Foto: Martin Oulette-Diotte / AFP Trauer um Thierry Mugler Der Modedesigner und Fotograf schaffte in den 1970ern seinen Durchbruch, das Video zum Charthit „Too Funky“ von George Michael entstand 1992 mit seiner Hilfe

Eines der größten Modegenies ist im Alter von 73 Jahren von uns gegangen: Thierry Mugler. Der Designer wurde 1948 in Straßburg geboren und verzauberte bis zu seinem Rückzug ins Private 2002 Millionen mit seiner Mode.

„Sein Tod kam unerwartet“, wird sein Agent Jean-Baptiste Rougeot von der Nachrichtenagentur AFP zitiert. Stars wie Lady Gaga, Beyoncé und Kim Kardashian trugen seine Mode und schätzten ihn auch als Mensch.

„#RIP Wir sind erschüttert, das Ableben von Herrn Manfred Thierry Mugler am Sonntag, den 23. Januar 2022, bekannt zu geben. Möge seine Seele in Frieden ruhen“, so sein Team auf Social Media. Regisseur Bruce LaBruce trauert um den Designer: „RIP funky fetish fashion forward designer, homosexual, and body modification devotee Thierry Mugler“ äußerte sich der Künstler auf Instagram, auch Trans-Ikone Amanda Lepore zeigt sich betroffen. Die Welt hat einen großartigen Queer verloren! Unsere Gedanken sind bei seiner (Wahl-)Familie und seinen Angehörigen.

× Erweitern Foto: M. Rädel Friedrichstadt-Palast Auch der Berliner Friedrichstadt-Palast ist erschüttert: „Dem Palast war Thierry Mugler auf besondere Weise verbunden. Zusammen mit Roland Welke war er Autor und Regisseur der THE WYLD Grand Show, die am 23. Oktober 2014 im Palast ihre Weltpremiere feierte. Die 500 spektakulären Kostüme der Produktion entwarf er zusammen mit Stefano Canulli. Die Welt der Mode und die Welt der Kunst haben einen außergewöhnlichen Menschen verloren. Tu vas nous manquer beaucoup, Manfred Thierry!“