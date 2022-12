Dankbar: Tim Fischer glücklich

× Erweitern Foto: @tim.fischer.official Tim Fischer und Mario Carlo Stara-Flohr von der Bremer AIDS-Hilfe

Der Wahl-Berliner Sänger Tim Fischer freute sich über erreichte Spenden für die Aids-Hilfe und postete dies dankbar auf Social Media.

„Tachchen, Ihr Lieben! Wir möchten unserem Bremer Publikum für zwei herrliche Konzerte im Sendesaal Bremen danken. Für die AIDS-Hilfe Bremen e.V. wurden sagenhafte 1.967,00 Euro gespendet! Schlicht genial! Alles Liebe und bis bald. Euer Tim, Oliver, Sebastian & Hauke“ – wunderbar! Der Künstler ist gerade mit neuen Liedern auf Tournee, auch hat er ein neues Album im Angebot (wir berichteten).

Über Tim Fischer: Geboren am 12. März 1973 in Delmenhorst als Tim Jiménez Domínguez, ist Tim ein Spross der queeren Schmidt-Theater-Familie in Hamburg. „Zarah ohne Kleid“, eine Hommage an Zarah Leander, war dort 1990 sein erstes Erfolgsstück, das ihn bis heute begleitet. Neben Diven wie Hildegard Knef sind auch gesellschaftskritische Chansons und Lieder von Größen wie Bertold Brecht, Kurt Weill und Georg Kreisler immer wieder Teil der – oft in Zusammenarbeit mit Rainer Bielfeldt entstandenen – Programme Fischers.