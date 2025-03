Tim Kruger: Unfalltod mit 44 Jahren

Die schwule Erotikindustrie trauert um einen ihrer bekanntesten Stars: Tim Kruger ist tot. Der 44-Jährige starb bei einem Unfall in seinem Zuhause, wie sein Partner am Abend des 1. März 2025 auf dem X-Account des gemeinsamen Labels TimTales mitteilte.

× Erweitern Foto: Screenshot @timtales / X

Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile in den sozialen Medien und löste eine Welle der Trauer und des Mitgefühls aus. Besonders berührend sind die Worte von Tim Krugers Partner, der in dem Posting seine tiefe Verbundenheit und Liebe zum Ausdruck brachte:

„Für die Öffentlichkeit war er der ultimative rothaarige Pornostar; für mich war er ein süßer, fürsorglicher Partner, mit dem ich über 20 Jahre lang zusammen war.“

So, schrieb er auf X. Um Spekulationen vorzubeugen, betonte er, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe und weder Drogen noch Fremdverschulden oder Suizid eine Rolle spielten. Diese Klarstellung sei wichtig, um dem Stigma entgegenzuwirken, das Todesfälle in der Pornoindustrie oft begleitet.

Eine Ausnahmekarriere

Tim Kruger, der mit bürgerlichem Namen Marcel Bonn hieß, war eine Ikone der schwulen Vollerotikbranche. Seine Karriere begann in einem Sexshop, bevor er 2006 zum Sprung in die internationale Pornowelt ansetzte. Er arbeitete mit renommierten Studios wie Raging Stallion und Hot House Entertainment zusammen und gründete später sein eigenes Label TimTales. Auch ausserhalb der Porno-Branche war Tim Kruger ein beliebter und angesehener Mann. Dies zeigt sich auch in der Flut von Beiträgen kurz nach der Todesmeldung in den sozialen Medien, unter anderem von Stars wie Riccardo Simonetti, welcher seine tiefe Trauer auf Facebook ausdrückte.

Die Hinterbliebenen bitten um Privatsphäre in dieser schweren Zeit. Tim Krugers Mann schloss seine Nachricht mit den Worten:

„Ruhe in Frieden, mein Schatz. Es wird nie wieder einen wie dich geben.“

*ck/Quelle: X