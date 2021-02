Tim Schrock: Liebe, Dackel, Buzzer

Über den Physiotherapeuten aus Ludwigshafen haben wir schon oft berichtet. Aber noch nie über sein privates Glück.

Ende letzten Jahres schrieben wir über die schwule Version der Dating-Show „Take Me Out“ mit Comedian Ralf Schmitz auf RTL. Tim Schrock war dabei, doch es klappte erst mal nicht mit der Liebe. Nach der Show dann schon.

„Ich war Kandidat bei Take Me Out und stand vor 30 Männern, die über mich entscheiden durften“, so der Fotograf, Physiotherapeut und Partyveranstalter im Chat mit uns. „In der letzten Runde, als ich mit meinem Dackel auf der Bühne eine Show gemacht habe, haben mich alle raus gebuzzert. Somit bin ich alleine heim mit meinem Hund.“ Oh nein, ein Ende im Unglück?! Nein.