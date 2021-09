Tom Daley: kochen, stricken, sporteln

Der erfolgreiche schwule Olympionike Tom Daley lädt dazu ein, ganz nah bei ihm zu sein und startet exklusive Livestreams auf patreon.com.

„Die Unterstützung, die ich erfahren habe, seit ich mit dem Turmspringen anfing, um olympisches Gold zu gewinnen, war unglaublich. Es gibt Menschen, die mich bei jedem Schritt begleitet haben und Patreon ist eine weitere Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten. Hier kann ich ein bisschen mehr von dem teilen, was gerade so los ist und dabei noch jede Menge Spaß haben.“