Tom Mezger im Modeltalk

Foto: Elvis DiFazio Tom Mezger

Diesen Sportler aus Sydney, Australien kennt man aus den ganz großen Kampagnen, für uns hatte er ein wenig Zeit.

Warst du schon immer so sportlich? Ich wurde als Sportler geboren. Ich habe mein Leben lang Sport getrieben. Ich liebe Basketball, Schwimmen, Fußball, Rugby ... Ich denke, dass sich mein Körper mit einer gewissen Leichtigkeit bewegen kann, und ich erhole mich sehr schnell von Schmerzen.

War Modeln etwas, was du schon immer machen wolltest? Ja, es sah nach einer unterhaltsamen Möglichkeit aus, Geld zu verdienen, neue Leute kennenzulernen und aufregende Erfahrungen zu machen.

Wie ging es los? Eines Abends war ich in einer Bar in Paris und ein Fremder, der zufällig ein Designer einer großen französischen Marke war, fragte, ob ich ein Model sei ... Und im nächsten Moment war ich auf einer Modenschau in Paris! Seitdem habe ich mit Calvin Klein, Zegna, Givenchy und jetzt mit TEAMM 8 zusammengearbeitet.

Was ist das Beste am Modeln von Unterwäsche und Bademode? Neue Leute und spannende Reiseziele kennenlernen.

Der schlechteste Teil? Outdoor-Shootings mitten im Winter! Vor allem, wenn ich fast nichts oder manchmal gar nichts trage.

Stichwort Körpergefühl. Ich mag jeden Zentimeter. Ich bin dankbar für das, was ich habe und dass es mich zu einer erfolgreichen Karriere geführt hat. Wenn es darauf ankommt, ist meine wahre Stärke, abgesehen von meinem Aussehen, meine Persönlichkeit.

*Interview: James Booth

