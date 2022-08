Trauer um Olivia Newton-John

Foto: olivianewton-john.com Olivia Newton-John Mit ihrer Musik und Filmen schenkte sie vielen Generationen Lebensfreude und setzte sich immer für die LGBTIQ*-Community ein

Die Welt hat eine der ganz Großen verloren. Gestern erlag die Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ihrem Krebsleiden. Stars wie ABBA, Kylie Minogue, Mariah Carey, RuPaul, Kristine W und John Travolta gedenken der Künstlerin.

Die im September 1948 geborene britisch-australische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Brustkrebs-Aktivistin war weltweit bekannt durch Filme wie „GREASE“ (mit John Travolta), „Die Trauzeugen“, „Xanadu“ und „SORDID LIVES“.

Zudem landete Olivia Newton-John eine Reihe großer Hits, die auch heute noch in der Szene und im Radio gespielt werden. „You're the One That I Want“, „Physical“, „Hopelessly Devoted to You“, „Banks of the Ohio“ oder „Soul Kiss“ und „Xanadu“ zum Beispiel. Mit ihrer Musik und Filmen schenkte Olivia Newton-John vielen Generationen Lebensfreude, machte sich stark im Kampf gegen Krebs und setzte sich auch immer für die LGBTIQ*-Community ein. Danke für alles!

Am 8. August 2022 starb Olivia Newton-John an Brustkrebs, sie sei friedlich auf ihrer Ranch in Kalifornien eingeschlafen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden.

