Trixie Mattel 💋 Katya Zamolodchikova live

× Erweitern Foto: Five Sense Reeling Trixie Mattel und Katya Zamolodchikova, RuPaul

RuPaul's Drag Race „RuPaul’s Drag Race“ machte die beiden zu Stars

Sie waren Konkurrentinnen bei der international erfolgreichen TV-Show „RuPaul’s Drag Race“, jetzt sind es BESTE Freundinnen: Trixie Mattel und Katya Zamolodchikova. Und jetzt suchen sie Europa heim. Nein, besuchen sie Europa für drei exklusive Shows im November 2022 in Berlin, Düsseldorf und Hamburg.

Guuuurl, please?! Die beiden Dragqueens sind schon seit 2016 auf Social Media äußerst erfolgreich – ihre Show „UNHhh“ lässt dich schnell lachen und sorgen vergessen – live wissen sie also, was zündet. Die beiden Bunten verraten vorab, dass ihre Shows „UNHhhhlike anything you ́ve ever witnessed!“ sein werden – wir sind SEHR gespannt. An Karten kommt ihr via 040 413 22 60 oder kj.de und natürlich tickets@kj.de. Mehr über die beiden Drags gibt es hier: www.trixieandkatya.com