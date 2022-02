× Erweitern Foto: istockphoto.com / svetikd Habt einen schönen Valentinstag!

Foto: Tom Thiele Liebe

Es scheint, als habe Mann* es heute unglaublich leicht, sich zu präsentieren, jemanden zu finden und sich zu binden. Mann* muss es nur wollen?!

Am 14. Februar feiert man fast weltweit den Valentinstag, den Tag der Liebenden. Er geht wohl zurück auf einen oder mehrere christliche Märtyrer, die ihren Glauben an Gott, ihre Liebe zu ihm, mit dem Tod bezahlen mussten. Starken Einfluss hatte wohl aber auch das Gedicht „Parlament der Vögel“ des englischen Schriftstellers Geoffrey Chaucer. Sein Werk, es wurde 1383 am Hofe Richards II. erstmals öffentlich vorgetragen, erzählt von einer Versammlung des tschilpenden, gurrenden und gackernden Federviehs, das auf diesem Wege Mutter Natur feiern und zugleich einen Partner finden wollte. Hieraus entwickelte sich nach und nach der Brauch, seinem Liebsten am Valentinstag eine Karte oder Blumen zu schenken, um sich als Partner ins Rennen zu bringen – oder um sich WIEDER ins Rennen zu bringen.

Foto: M. Rädel / M. Schmidt Bart Liebe Frühling Glück

Sich zu verlieben, heißt, sich auf jemanden einzulassen. Seine positiven Seiten zu genießen und nicht das zu einer imaginären Mauer aufzubauen, was stört (er trinkt am Wochenende Bier, er steht auf andere Musik, er findet die Szene doof, er ist Raucher ...). Passend zum Valentinstag haben wir dir hier ein paar Updates und Gedanken versammelt, die womöglich im Zuge der Liebe wichtig werden.

Foto: www.facebook.com/ellenundsteffi Anders Amen Anders Amen: Ein lesbisches Pastorinnenpaar, Steffi und Ellen, das mit intelligenten YouTube-Beiträgen, queerem Witz und viel Charme für queere Sichtbarkeit sorgt

WO KÖNNEN WIR DENN „HEIRATEN“? Mit oder ohne kirchlichen Segen (die evangelische Kirche in Deutschland zum Beispiel liebt uns (fast überall) und segnet) und mal ganz grob gesagt: Fast überall in der (christlich-)westlichen Welt kann man zumindest eine eingetragene Lebenspartnerschaft, die „Homo-Ehe“, eingehen. Die gleichberechtigte „Ehe für alle“ gibt es inzwischen in 30 Ländern der Welt – zum Beispiel in Spanien, Belgien, Norwegen, Island, Schweden, Dänemark, Frankreich, England, in den USA, in Kanada und Deutschland, aber auch in Mexiko, Südafrika, Neuseeland und Taiwan.

WAS SOLLTE MAN VORHER PLANEN? Wenn man sich sicher ist und beide glücklich miteinander sind, dann kann man sich irgendwann einander offiziell versprechen. Etwa zwölf Monate vor dem großen Tag sollte man beginnen zu planen. Hier findest du ein paar wichtige Punkte, die geklärt sein müssen.

1) Welches Standesamt wählen wir aus, wo ist es besonders schön?

2) Welche Papiere brauchen wir, welche Formalien müssen beachtet, welche Fristen eingehalten werden?

3) Welche Art von Feier wollen wir? Was ziehen wir an?

4) Wo feiern wir? In einer Kirche, in einer Synagoge, auf einer Party, bei Muttern oder auf einem Gutshof?

5) WANN ist der große Tag GENAU?

6) Wen laden wir ein und wie?

7) Was wollen wir essen?

8) Wer sitzt neben wem?

9) Machen wir vorab einen Polterabend?