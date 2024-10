Vander Pulaski: Absage an den Kapitalismus

×

Ein neuer Stern am Vollerotik-Himmel von KinkMen, doch der lebt nicht in einer der weltbekannten Metropolen, sondern im waldreichen Oregon im Nordwesten der Vereinigten Staaten.

Bist du hier geboren? Nein, eigentlich bin ich aus Pennsylvania, aufgewachsen bin ich in der Nähe von Pittsburgh. Mein Vater war Arzt und meine Mutter Physiotherapeutin.

Wann war dein erstes Mal? Mit 15 mit einem Freund aus dem Schwimmteam. Wobei, sexuelle Handlungen hatte ich schon zuvor im Park beim Cruising gesammelt, ich hatte bei einem AOL-Chat davon gehört.

Warum bist du in die Pornobranche eingestiegen? Ich habe mich schon immer gerne gezeigt! Eigentlich bin ich eher ein introvertierter Mensch, aber sobald ich nackt bin, werde ich zum Extrovertierten.

Hat das Auswirkungen auf dein Privatleben? Ich hatte Partner, die waren nicht cool damit. Zum Beispiel mit dem, was ich im Internet zeige.

Bist du bei KinkMen lieber Master oder Sub? Je älter ich werde, desto lieber mag ich es, der Master zu sein. Aber eigentlich bin ich lieber Sub.

Wenn du eine magische Geisterflasche findest, was sind deine drei Wünsche? Eine Gesellschaft, in der Lohnarbeit überholt ist und die Menschen den Kapitalismus hinter sich gelassen haben. Eine Welt, die die dringendsten Umweltprobleme gelöst hat. Und schließlich möchte ich, dass die Menschen frei und glücklich über ihr eigenes Schicksal entscheiden können, was auch immer das mit sich bringt, nur eingeschränkt durch die Grenzen unserer Realität.

*Interview: Spencer White

KinkMen.com

Besuch uns auf Instagram: