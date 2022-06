Queere Realität in der Ukraine – ein Interview

× Erweitern Foto: arrideo.photography Viktor Makhnov, Ukraine

Foto: @arrideo.photography Viktor Makhnov, Ukrainer und Künstler Viktor Makhnov

Russlands Überfall auf die Ukraine hat uns allen bewusst gemacht, wie fragil unsere Welt ist, wie wenig sicher ist, wie schnell sich Dinge ändern können. Wir chatteten mit Viktor Makhnov, einem queeren Künstler, der als Kriegsflüchtling in Lviv lebt.

Deine Heimat wird von Russland angegriffen. Magst du darüber reden?

Mein Freund Alex und ich waren in unserer Wohnung in Charkiw, als wir an diesem Morgen am 24. Februar 2022 aufwachten. Jeden Abend, bevor wir schlafen gingen, schalteten wir alle Benachrichtigungen auf unseren Telefonen aus. Wir waren überrascht zu sehen, wie viele unbeantwortete Anrufe von Familie und Freunden wir an diesem Morgen hatten. Wir haben verstanden, dass etwas nicht stimmt. Unsere Köche von der Arbeit haben uns kontaktiert und gesagt, dass wir an diesem Morgen nicht zur Arbeit müssen. Vom Fenster aus konnten wir Hunderte von Autos auf den Straßen sehen, die versuchten, aus der Stadt zu fliehen.

Foto: arrideo.photography Viktor Makhnov, Ukraine

Zuerst wussten wir nicht, was wir tun sollten, lasen nur die Nachrichten auf Telegram-Kanälen. Wenn wir Bomben explodieren oder Waffen schießen hörten, gingen wir in den Keller. Mit meiner betagten Mutter und meinem Vater mussten wir uns mehrere Tage im schmutzigen Keller verstecken, besonders nachts. Einige Geschäfte wurden geöffnet und wir konnten trotz langer Menschenschlangen etwas zu Essen kaufen. Am 1. März teilte mir meine Mutter mit, dass ihr ihre Antidiabetes-Medikamente ausgegangen seien, und mein Freund und ich begannen, in der Gegend nach Medikamenten zu suchen. Viele Apotheken waren geschlossen, aber wir fanden eine funktionierende und schlossen uns der langen Schlange von Menschen an, die draußen warteten. Plötzlich flog eine Rakete und ein Teil davon schlug in einiger Entfernung von der Menschenschlange auf dem Boden auf. Alle hatten Todesangst. Endlich bekamen wir die Medikamente. An diesem Tag entschied ich, dass wir meine Eltern evakuieren müssen.Normalerweise dauert der Weg von unserem Zuhause zum Bahnhof 40 Minuten mit der U-Bahn. An diesem Morgen versuchten wir vergeblich, ein Taxi zu rufen. Tausende von Menschen taten dasselbe. Schließlich erzählte ein Nachbar, er habe es geschafft, die Telefonnummern von Taxifahrern zu bekommen, die Leute zum Bahnhof brachten. Die normale Gebühr vor dem Krieg betrug 70 Griwna, aber wir mussten 1.000 UAH bezahlen. Auf dem Weg zum Bahnhof konnten wir die Stadt nicht wiedererkennen: Gebäude und Schulen zerstört, Autos beschädigt, Schaufenster zerbrochen. Als wir am Bahnhof ankamen, traf eine Rakete das nahe gelegene Gebäude. Wir verbrachten ungefähr sechs Stunden am Bahnhof mit Tausenden anderen Menschen, die vergeblich versuchten, einen Evakuierungszug zu bekommen. Menschenmassen versuchten in Züge einzusteigen, Menschen schrien, Frauen und Kinder weinten. Die Züge waren vollgestopft mit Menschen, ihrem Gepäck und Tieren – Hunden, Katzen, Vögeln, Hasen …

Dann beschlossen wir, das Bahnhofsgebäude zu verlassen, um zu den Bahnsteigen zu gelangen. Und es war die richtige Entscheidung, weil wir hörten, dass ein zusätzlicher Evakuierungszug nach Vinnytsya angekündigt werden sollte. Wir liefen zum nächsten Bahnsteig und schafften es, zwei Plätze für meine Eltern zu ergattern. Sie hatten ihre Plätze, während mein Freund und ich den ganzen Weg stehen mussten. Normalerweise dauert es je nach Zug etwa 6-8 Stunden, um nach Winnyzja zu gelangen, aber wir haben mehr als 14 Stunden im Zug verbracht. Ohne funktionierende Toiletten. Irgendwann war ich so müde, dass ich dachte, ich würde hinfallen. Ich legte mich zu Füßen der Leute auf den Boden und schaffte es, 20 Minuten zu schlafen. Als wir in Winnyzja ankamen, mussten wir auf einen weiteren Zug nach Ternopil warten, wo meine Verwandten in der Nähe wohnten. Wir blieben mehrere Tage dort und dann gingen meine Eltern ins Ausland, während wir in Ternopil blieben. Wir wohnten bei Verwandten, in einem Studentenwohnheim und dann in einer Schule, die zu einem Flüchtlingsheim umgebaut wurde, und in der Wohnung eines schwulen Mannes, der uns kostenlos bei ihm wohnen ließ.

Foto: arrideo.photography Viktor Makhnov, Ukraine

Wie geht es der Familie?

Jetzt ist meine ganze Familie in Sicherheit, während ich allein in der Ukraine bin. Meine Eltern wurden Flüchtlinge in der Slowakei, während mein Freund die Möglichkeit hatte, die Ukraine zu verlassen (er wurde wegen seines Gesundheitszustands aus dem Militärdienst entlassen) und zum Arbeiten nach Polen ging. Er hat zwei Kinder im schulpflichtigen Alter zu ernähren, er war früher verheiratet. Ich bin nach Lemberg gezogen. Ich habe das Glück, einen Nebenjob als Fotografin für einen kommunalen Kulturbetrieb zu finden. Ich wohne kostenlos in einer provisorischen Unterkunft für LGBTIQ*-Menschen, aber ich muss sie bald verlassen und ein Zimmer in einer Wohnung mieten. Oder suchen Sie sich eine andere Unterkunft.

Und deinen Freunden?

Einige meiner Freunde (einschließlich LGBTIQ*-Freunde) dienen in der Armee und verteidigen die Ukraine mit Waffen. Andere mussten in Charkiw bleiben. Sie sind es leid, sich im Keller verstecken zu müssen und das Risiko einzugehen, einfach in ihren Häusern zu bleiben. Andere Freunde mussten in andere Regionen der Ukraine fliehen, weil ihre Häuser zerstört wurden. Glücklicherweise bleibt mein Zuhause intakt, und einige Freunde von mir, die aus vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine geflohen sind, leben dort. Sie wollen trotz der Gefahr nicht in den Westen der Ukraine ziehen. Ich kann nicht nach Hause zurückkehren, weil es immer noch gefährlich ist und es dort keine Arbeit für mich gibt.

Foto: arrideo.photography Viktor Makhnov, Ukraine

Fühlst du dich als queerer Mensch besonders gefährdet?

Es ist jetzt in der Ukraine wegen des Krieges und der russischen Raketen für niemanden völlig sicher. Die andere Sache, als Russen in den ersten Tagen des Krieges in den Straßen von Charkiw waren, verspürte ich Panik und Schrecken, nicht nur weil ich queer bin, sondern auch ein Patriot meines Landes. Ich liebe die Ukraine, und ich habe die ukrainische Nationalflagge auf meinen Avataren auf Facebook und Instagram, und ich habe Beiträge über den Krieg geteilt. Ich hatte Angst, dass sie mich töten würden, wenn sie Charkiw besetzen. Glücklicherweise wurden die Russen dank der tapferen ukrainischen Armee aus der Stadt vertrieben. Hier im Westen der Ukraine ist die allgemeine Bevölkerung viel traditioneller als in Charkiw. Ein Typ im Studentenwohnheim sagte, er würde Schwule töten, und wir mussten das Wohnheim verlassen, weil es zu gefährlich für uns war, zu bleiben. Manche Menschen zeigen Intoleranz gegenüber der LGBTIQ*-Gemeinschaft und unserer Lebensweise. Als Teil der künstlerischen Gemeinschaft hier in Lemberg treffe ich jedoch aufgeschlossene Menschen, denen Ihre Orientierung und Ihr Privatleben egal sind. Sie unterstützen sogar mich und andere LGBT-Menschen.

Hilft dir deine Kunst?

Als mein Freund bei mir wohnte, machte ich fast jeden Tag Fotos von ihm. Es war eine Möglichkeit, den Krieg für einige Zeit zu vergessen und bei Verstand zu bleiben. Er war schon immer meine Muse und mein Lieblingsmodell. Wir haben es sogar geschafft, bei schönem Wetter Aktfotos im Wald zu machen und eine OnlyFans-Seite für ihn zu erstellen. Folgt uns, um uns zu unterstützen: onlyfans.com/lx_dyak

*Interview: Michael Rädel

× Erweitern Foto: arrideo.photography Viktor Makhnov, Ukraine

× Erweitern Foto: arrideo.photography Viktor Makhnov, Ukraine

× Erweitern Foto: arrideo.photography Viktor Makhnov, Ukraine

linktr.ee/arrideo, campsite.bio/arrideo, www.instagram.com/arrideo.photography