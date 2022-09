Von Elton John über Barbra Streisand bis Cher: Trauer um die Queen

Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. haben zahlreiche berühmte Schauspieler und Musiker die Queen gewürdigt. Rockmusiker zollten der Verstorbenen ebenso Anerkennung wie Pop-Sängerinnen und eine Kinderbuchfigur.

Ganz vorne in der Reihe der Laudatoren waren britische Prominente wie die Schauspielerin Helen Mirren, die für ihre Verkörperung der Königin in dem 2006 erschienen Film „Die Queen“ einen Oskar erhalten hatte. Sie sei „stolz, eine Elizabethanerin“ zu sein, erklärte Mirren. „Wir trauern um eine Frau, die, mit oder ohne Krone, der Inbegriff von Vornehmheit war“, fügte die Schauspielerin hinzu.

× Erweitern Foto: Leon Neal / AFP Die verstorbene Königin Elizabeth II. und der heutige König Charles III. während des Thron-Jubiläumskonzertes im Buckingham Palace in London am 4. Juni 2012. Paul McCartney (3R) und Elton John (R) sind auch damals tief bewegt.

Der Sänger Elton John, dessen hochherrschaftlicher Londoner Wohnsitz nur einen Steinwurf von Schloss Windsor entfernt liegt, teilte mit, er sei „tief betrübt“ über den Tod der Königin. Auf Instagram nannte der Popstar die Queen „inspirierend“. Sie habe das Land „mit Anmut, Anstand und einer aufrichtigen fürsorglichen Herzlichkeit“ durch gute und schlechte Zeiten geführt, schrieb John, der 1998 von Elizabeth in den Adelsstand erhoben worden war.

„Ich werde sie sehr vermissen.“ Elton John

Der ebenfalls von der Queen geadelte Ex-Beatle Paul McCartney schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: „Gott segne Königin Elizabeth II. Möge sie in Frieden ruhen. Lang lebe der König.“

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger erinnerte sich ebenfalls auf Twitter an Elizabeths Transformation von der „schönen junge Dame“, deren Hochzeit er im Fernsehen angeschaut habe, hin zur „sehr geliebten Großmutter der Nation“ und sprach der königlichen Familie sein „innigste Anteilnahme“ aus. Der ehemalige Sänger der Metal-Band Black Sabbath, Ozzy Osbourne, bedauerte auf Twitter den Tod „unserer großartigsten Königin“. Der Gedanke an ein England ohne Königin Elizabeth II. sei „niederschmetternd“, schrieb der Musiker mit dem Spitznamen „Fürst der Finsternis“.

Daniel Craig, Star der James-Bond-Filmreihe, bekräftigte in einer Stellungnahme, die Queen werde „schwer vermisst“ werden. Craig, der während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London 2012 gemeinsam mit Elizabeth in einem Sketch aufgetreten war, erklärte, die Königin hinterlasse ein „unvergleichliches Vermächtnis“.

× Erweitern Foto: AFP Die Spice Girls trafen die Queen 1997

Cher

Mode-Ikone und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham schrieb auf Twitter von einem „sehr traurigen Tag für die ganze Welt“. Die Königin werde für ihre „unerschütterliche Loyalität und Hingabe“ in Erinnerung bleiben. Komponist Andrew Lloyd Webber nannte Elizabeth II. in einer Mitteilung „den festen Anker“ Großbritanniens und des Commonwealth sowie „eine Inspiration für die Welt“.

Auch aus den USA kamen zahlreiche Beileidsbekundungen. So erinnerte Pop-Ikone Cher sich an ihr Treffen mit der Königin:

„Ich war in einer langen Schlange von Leuten, die darauf warteten, sie zu treffen. Dennoch fragte sie mich relevante Fragen, als sie zu mir kam, und schien wirklich interessiert daran, mit mir zu sprechen.“ Cher. Elizabeth II. habe einen „tollen Sinn für Humor“ gehabt, fügte sie hinzu.

Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand schrieb auf Instagram, Königin Elizabeth II. sei „weltweit respektiert“ gewesen. Sogar fiktive Persönlichkeiten stimmten in den Chor der Würdigungen ein: Der aus britischen Kinderbüchern bekannte Bär Paddington, der in einem Video zum 70. Thronjubiläum der Queen mit derselben Tee trank, schrieb in einer Nachricht auf Twitter: „Danke für alles, Ma’am.“ *AFP/ma/ju