Wiegenfestfeier VOR dem 80. Geburtstag: Rosa

× Erweitern Foto: Praunheim Memories / R. Schittko Rosa von Praunheim Der Regisseur und Darsteller*innen einer seiner vielen Produktionen.

Foto: Eva Oertwig/SCHROEWIG Romy Haag, Oliver Sechting, Rosa von Praunheim, Laura, Litwinschuh Geburtstagskind Rosa von Praunheim umgeben von anderen LGBTIQ*-Aktivist*innen, links von Rosa im Bild: seine Liebe Oliver Sechting

Acht Jahrzehnte jung wird Regisseur Rosa von Praunheim zwar erst Ende des Monats, aber der wichtige und kreative Queer feiert schon einmal vor.

„Anlässlich meines 80. Geburtstages lade ich euch herzlich zur Vernissage meiner Ausstellung ,Nackte Tiere – Nackte Männer‘ (mit Livemusik und Umtrunk) ein. Am Freitag, 11. November, ab 18 Uhr in der Galerie Mond, Bleibtreustr. 17, 10623 Berlin. Ich freue mich auf euer Kommen. Der Eintritt ist frei! Die Ausstellung kann bis zum 11. Dezember besucht werden. Am Freitag, den 25. November, ab 15 Uhr lade ich erneut zur Tea Time in der Galerie ein.“

Über Rosa von Praunheim: Deutschlands wohl umstrittenster Regisseur („Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“, „Die Jungs vom Bahnhof Zoo“, „Härte“ (mit Katy Karrenbauer), ...) und Homo-Aktivist wurde 1942 als Holger Mischwitzky in Riga, Lettland, geboren. Nach einer Kindheit in der DDR gelang 1953 die Flucht in die Freiheit, in die BRD, nach Frankfurt am Main, dort wuchs er im Stadtteil Praunheim auf. Und so kam er zum Künstlernamen!

Rosa von Praunheims Filme, Bilder, Musicals (ganz aktuell Die Bettwurst), Bücher und Theaterstücke sorgen für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Szene. Und sorgten für Skandale, die Deutschland veränderten – man denke nur an Hape Kerkeling. Allein durch den anfangs genannten Film gründeten sich 50 neue Schwulengruppen. Danke für dein wichtiges und immer unangepasstes Tun, Rosa!

11.11., Rosa von Praunheim: „Rosa wird 80!!“, Mond Galerie, Bleibtreustr. 17, Berlin, S Savignyplatz, 18 Uhr