Zu Hause bei BestFans-Creator _toms_diner_

Schon seit einigen Jahren begleiten wir diesen Queer, hier bekommst du eine Homestory mit dem Blogger und Fantasy-Buchautoren.

Wie würdest du euren Stil beschreiben? Da unsere Lampen und Teile unserer Deko kupferfarben sind, kommen für neue Deko-Teile auch nur die Farben Kupfer (oder Schwarz) infrage. Ich hätte es gerne etwas bunter, aber da ordne ich mich meinem Freund unter. Unsere Farbtöne sind also zum größten Teil Kupfer, Schwarz, Weiß und Grün. Grün, weil wir Wert auf sehr viele Pflanzen in der Wohnung legen.

Ist dir Nachhaltigkeit bei Möbeln wichtig? Bisher haben wir kein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gehabt. Wir haben seit sieben oder acht Jahren aber auch keine neuen Möbel gekauft. Für mich ist es auch eine Frage von Nachhaltigkeit, wenn man nicht jedes Jahr neue (und billige) Dinge kauft, zum Beispiel Möbel, Kleidung oder Elektrogeräte. Lieber etwas mehr Geld ausgeben und länger etwas davon haben.

Gibt es Orte in der Wohnung, die du besonders magst? Orte, die ich in der Wohnung besonders mag, hängen von der Jahreszeit ab. Im Winter sitze ich gerne im Wohnzimmer an der Heizung, im Sommer genieße ich unseren Balkon. Sonst habe ich aber kein Lieblingszimmer.

