Zurück von der Weltreise – und in froher Erwartung

Foto: M. Rädel Die Klapperstörche konnten chillen, die Mütter wurden via via künstlicher Befruchtung wieder schwanger

Die Pfarrerinnen Ellen und Steffi von Anders Amen sind zurück von ihrer Weltreise. Und Ellen ist nun „endlich wieder schwanger!“ Aktuell ist die erfolgreiche Gottesfrau in der 18. Woche.

Wir wünschen den beiden lesbischen Pastorinnen nur das Beste! Ein Video gibt es auch – hier.

Über Anders Amen: Ein Pastorinnenpaar, Steffi und Ellen, das mit intelligenten YouTube-Beiträgen, queerem Witz und viel Charme für queere Sichtbarkeit und auch für die Verbreitung christlicher Gedanken sorgt. Thematisch richten sich die beiden mit Beiträgen zum Thema Kinderwunsch, Coming-out, Landleben, (homosexuelle) Liebe und Arbeit als evangelische Pastorinnen an queere Menschen. Das kann ein Gespräch im Studio sein oder auch ein entspannter Plausch in einer Bar. Schön zu wissen: Produziert wird das Format vom ekn (Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen GmbH), das Projekt ist also ganz offiziell. Beim „Smart Hero Award“ gewannen die beiden Mütter 2020 den zweiten Platz in der Kategorie „Demokratisch gestalten“. www.instagram.com/andersamen