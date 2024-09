QUEER SPACE @VENUS

Der Queer Space auf der Venus ist zurück und damit neben zahlreichen LGBT+ Austellern auch ein umfangreiches Bühnenprogramm, das wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen. Neben vielen Künstler_innen aus der Community wird außerdem erstmals der Rodeo-Dildo des Queer-Space-Sponsoren AMORELIE auf der Fläche zu finden sein. Na, wer traut sich?

Im nunmehr zweiten Jahr in Folge widmet die Venus der LGBT+ Community einen eigenen Bereich. Wie schon in 2023 zeichnet sich der „Queer Space“ auf der traditionsreichen Erotikmesse durch eine Vielfalt an LGBT+ Shops aus, ein sexy Bühnenprogramm mit queeren Künstler_innen, Live-Musik von Community-DJs und natürlich unseren charmanten Hostesssen wie Nikita, Coco und Nelson. Unterstützt wird der Queer Space in diesem Jahr von einer der führenden Marken in der Sextoy-Branche; AMORELIE.

Das gesamte Bühnenprogrammm stellen wir euch nun vor.

DONNERSTAG / 24. Oktober

12-16 Uhr - Drag Host Nelson & DJ Poppy Downes

16-20 Uhr - Drag Host Emi & DJ Nelson

16 Uhr - Performances vom Duct Tape Collective

17 Uhr - Burlesque-Show von Rana Hava

FREITAG / 25. Oktober

12-16 Uhr - Drag Host Nelson & DJ Anaté

16-20 Uhr - Drag Host Gomorra & DJ Poppy Downes

16 Uhr - Men Strip Show

18 Uhr - Berlin Strip Collective

SAMSTAG / 26. Oktober

12-16 Uhr - Drag Host Abby OMG & DJ Nelson

16-20 Uhr - Drag Hosts Nikita & CoCo Kitsch & DJ Poppy Downes

16 Uhr - Performances von The Darvish & Friends

18.05 Uhr - Burlesque-Show von Rana Hava

18.45 Uhr - Bondage Show

SONNTAG / 27. Oktober

11-15 Uhr - Drag Host Abby OMG & DJ Anaté

14 Uhr - Drag Show von Abby OMG & Nelson

15-19 Uhr - DJ Nelson

ÜBER AMORELIE

Seit zehn Jahren steht AMORELIE für den spielerischen, unkomplizierten und selbstverständlichen Umgang mit dem Thema Sex. Als eine der führenden Marken in der Sexuell Wellness Branche ermutigen wir Menschen, glückliche und sexuell erfüllende Beziehungen zu führen – mit sich selbst und mit anderen.