Leben im Gleichgewicht – wie geht das?

Wie aus der krisengeschüttelten Gegenwart heil herauskommen? Die Ausstellung „healing – Leben im Gleichgewicht“ im Frankfurter Weltkulturen Museum zeigt kulturelle wie künstlerische Methoden der Krisenbewältigung, die oftmals auf uralte Bräuche und Riten zurückgreifen.

Umweltverschmutzung, Klimawandel, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, Zerstörung von Natur- und Kulturräumen, die Corona-Pandemie oder Lieferketten-Unterbrechungen sind individuelle wie kollektive Krisen, die zeigen, wie fragil und anfällig unsere Lebensweise ist – vor allem die der westlich geprägten Kulturen. Kein Wunder, dass man unsere bislang gültigen Einstellungen zusehends hinterfragt und die Suche nach Alternativen intensiviert – hin zu einem „Leben im Gleichgewicht“ mit sich selbst, mit der Gesellschaft und der Natur. Antworten findet man nicht selten in nicht-westlichen Kulturen, denen zum Beispiel mehr Naturverbundenheit immanent ist. Die Ausstellung „healing – Leben im Gleichgewicht“ im Weltkulturen Museum zeigt solche Alternativen.

Die Ausstellung macht dabei nicht dem Fehler, eine Generalantwort finden zu wollen; vielmehr zeigt sie persönliche Geschichten, Sichtweisen und Strategien zur Krisenbewältigung von 13 ausgewählten Künstler*innen und die Lehren, die sie aus ihrer eigenen Heilung gezogen haben.

Die prominenteste ist wohl Maria Abramović, die in gleich zwei Arbeiten vorkommt: Der Filmemacher Marco del Fiol hat die Performancekünstlerin bei einer Reise durch Südamerika begleitet, an der sie auf ihrer Suche nach Antworten an uralten Ritualen und Heilungsprozessen teilnahm. Entstanden ist dabei das ebenfalls im Weltkulturen Museum gezeigte Werk „Standing Structures for Human Use“: Vier mit Quarzen bestückte Holzstehlen auf Podesten, die man als Besucher*in betreten darf, um heilende Wirkung zu spüren. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kunst die Welt zwar nicht verändern, aber definitiv zu ihrer Heilung beitragen kann“, lautet das von der Künstlerin persönlich gegebene Statement.

Weitere Positionen der Ausstellung zeigen, dass Menschen schon früh das Miteinander von Natur und Mensch als grundlegendes System zum Überleben der Menschheit erkannt hatten – Schamanismus ist zum Beispiel eine Methode, sich dieser Verbundenheit bewusst zu werden und sie erfahrbar zu machen. Andere Heilpraktiken sind Yoga oder Ayurveda. Die Ausstellung zeigt auch, wie global die Verschmutzung der Weltmeere ist und wie Aktivist*innen dem entgegentreten, indem sie zum Beispiel Korallenriffe „wiederaufforsten“.

Eine umfangreiche Schau, zu deren Erschließung sich das Begleitheft oder – noch weiterführender – das Ausstellungs-Buch sowie die verschiedenen Führungen und Veranstaltungen empfehlen.

„healing – Leben im Gelichgewicht“, Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29 – 37, Frankfurt, noch bis 3.9.2023, www.weltkulturenmuseum.de