LTOF – Ladies take over!

× Erweitern Foto: Shvets production, pexles.com, gemeinfrei

Die ursprüngliche Idee des Ladies Takeover Friday war, mit einer Gruppe Frauen an einem geheim gehaltenen Freitag eine eher hetero-geprägte Bar oder Kneipe zu „entern“ und sie für einen Abend zur Lesben-Bar zu machen.

Aus der „take over“-Idee der Frankfurter Variante ist inzwischen eine quirlige Lesbian and Friends Gruppe geworden, die gemeinsam unter dem Motto „We like to introduce you“ neue Locations entdeckt und sogar schon am CSD teilgenommen hat. Im Juni steigt der LTOF Frankfurt in der Tanzschule Diereck Dross, zum Einstieg gibt einen Salsa-Tanzkurs und im Anschluss Chill und Dance mit den DJanes M und Andilicious.

15.6., LTOF in der Tanzschule Diereck Dross, 19 Uhr, mehr Infos auf Facebook