Queerlactica: PRIDE AS F*CK!

Foto: QZM „Queerlactica"

Am Vorabend des Monnem Pride wird mit vollem Schub durch die regenbogenbunten Galaxien des Pride gecruised, geradewegs hinein in eine Supernova aus Sound, Glitzer und Ekstase! Oder kurz: PRIDE AS F*CK! ist das Motto der Pride-Edition der Queerlactica-Sause. Auf zwei Floors wird eine handverlesene Crew der heißesten Space-DJs aus den entferntesten Gaylaxien die Wände wackeln lassen – das Line-up wird rechtzeitig über alle queerlactica-Kanäle verkündet, Early Space-Birds-Tickets für die Party sind bereits jetzt verfügbar. Das Team des QZM sagt: „Katapultiert euch in die Umlaufbahn der Monnem Pride und surft in ein CSD-Wochenende der Extraklasse!“

12.7., Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23 Uhr, queerlactica.de