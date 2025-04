Expand Foto: M. Rädel Berlin Mehr News aus und über Berlin findest du hier: blu

Mitten in der Spandauer Vorstadt liegt die AMANO Rooftop Bar – auf dem Dach des ersten Hauses der Gruppe. Zentral, urban und mit vielleicht dem besten Blick auf den Berliner Fernsehturm.

Der Charakter: loungig. Die Stimmung: entspannt. Es gibt schattige Ecken zum Zurückziehen und sonnige Plätze mit Panorama. Berliner*innen und Hotelgäste treffen sich hier zum After-Work-Aperitivo oder starten entspannt ins Wochenende. An warmen Tagen öffnet die Bar bereits am frühen Nachmittag – mit einem ausgewählten Angebot an klassischen Drinks, Longdrinks, Weinen und Highballs. Dazu kommen Frozen Drinks wie Margarita oder Daiquiri – perfekt für sonnige Tage über den Dächern der Stadt.

Mai bis September, Mittwoch bis Samstag ab 15 Uhr, Dachterrasse des Hotel AMANO, Auguststraße 43, www.amanogroup.com/de/bars/amano-rooftop-bar-berlin-mitte

