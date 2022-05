Über die Kaufbereitschaft von Immobilien unter den Queers

Sam Sabzian

Mit der aufkommenden post-pandemischen Frühlingsstimmung gehen die Menschen nicht nur wieder mehr aus und aufeinander zu, auch werden mehr und mehr Träume vom eigenen Heim erfüllt. Unser Community-Makler Sam Sabzian zeigt im Interview das aktuelle Stimmungsbild in der Berliner Szene auf.

Sam, neue Immobilienpreise für Berlin wurden gerade veröffentlicht, wie würdest du die aktuelle Stimmung auf dem Immobilienmarkt bewerten?

Die neuesten Erkenntnisse zeigen, dass die Preise zuletzt stärker gestiegen sind als zuvor. Im vierten Quartal 2021 sind etwa die Preise für Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 12 % gestiegen, der stärkste Anstieg seit 2001. Ich denke der Trend wird in diesem Jahr anhalten. Derzeit erleben wir sogar einen regelrechten Run auf Immobilien, da die Zinsen noch relativ günstig sind.

Das ist ein gutes Stichwort, trübt die aktuelle Krise und Zinsankündigungen die Stimmung bei den Kaufinteressent*innen?

Nach den zwei Jahren Einschränkung ist die Lust auf Freiheit und Unabhängigkeit verständlich, viele aus der Community wollen jetzt ein Zuhause ihr Eigen nennen. Gleichzeitig aber sind die Immobilienpreise bereits auf ein sehr hohes Niveau geklettert. In Kombination mit steigenden Kreditzinsen und einer hohen Inflation, verlieren Kund*inen zunehmend an Kaufkraft. Dadurch wird es künftig immer weniger Menschen gelingen, sich den Traum vom Immobilienbesitz zu erfüllen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln.

Welchen Rat hast Du an Menschen, die gerade überlegen ihre Immobilie in gute Hände übergeben zu wollen?

Wenn ich die aktuelle Marktsituation betrachte, so haben wir derzeit wirklich gute Bedingungen für einen Verkauf. Die Preise sind so hoch wie nie zuvor, viele Käufer*innen befinden sich im Wettlauf gegen steigende Zinsen, und treffen dabei auf ein knappes Angebot. Verkaufswillige Immobilienbesitzer*innen sollten den Markt jetzt genau beobachten und nicht zu lange zögern, um ihrerseits von den günstigen Verkaufsbedingungen zu profitieren. Ich empfehle eine unabhängige Beratung sowie kostenfreie Immobilienbewertung durchführen zu lassen.

*Interview: Hannelore Stein

