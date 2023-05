„Disco Vaganza“ mit Fixie und Felix da Housecat

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame

Tauche am 2. Juni ein in eine schillernde Welt der Extravaganz und Sinnlichkeit bei „Disco Vaganza“, der neuen queeren Veranstaltungsreihe, die Berlin im Sturm erobern will.

In einer geheimen und äußerst begehrten Location der Hauptstadt erwartet dich eine unvergessliche Nacht voller unverfälschter Leidenschaft. Wo genau, erfährst du über die Homepage unten.

Lass dich von elektrisierendem House mitreißen, während der legendäre DJ Felix da Housecat, Dragqueen Fixie Fate und Internet-Phänomen Carlos Willengton die Plattenteller beherrschen. Hier ist alles bunt und grenzenlos, denn „Disco Vaganza“ ist der Ort, an dem du deine wahre Identität feiern kannst. Komm vorbei und erlebe die unvergleichliche Magie dieser einzigartigen Party!

2.6., „Disco Vaganza“-Opening, www.discovaganza.com

