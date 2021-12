Konsequent: 1, 2, 3, ... 4!

Display an für die vierte Spielstätte des HAU Hebbel am Ufer. Mit Beginn der neuen Spielzeit startete das HAU4 als offizielle digitale Bühne der wohl wichtigsten Institution der freien darstellende Szene Berlins.

Kein Netflix für Bühnenkunst

Zwar bildet die HAUthek genannte Mediathek mit ausgewählten Arbeiten aller HAU-Spielstätten einen wichtigen Kern des HAU4, aber die Bühne soll keine statische Abspielstation für Kreativkonserven sein.

× Erweitern Foto: Tito Casal Diese Kreativkonserve in der HAUthek empfehlen wir unbedingt: Ricardo de Paulas Ori Cleanse – jetzt und jederzeit im Hau4!

Besonders spannend dürften daher die eigens für die vierte Bühne konzipierten Produktionen werden: Sie können Künstler*innen und Publikum das Maximum an sich neu erschließenden, kreativen Nutzungsformen digitalen Raums bieten und so Spielplatz im Wortsinne und darüber hinaus Denkwerkstatt für das Theater des digitalen Zeitalters sein. Die Macher*innen formulieren das so:

Grafik: AlexandLiane NewfrontEars

„Die HAU4-Projekte vereint ein sowohl tech-positiver als auch kritischer Ansatz gegenüber Digital-Technologie. {...} Die präsentierten Arbeiten unterwandern die Angebote der Tech-Konzerne und Social-Media-Plattformen oder zeigen alternative Visionen auf, um nicht-kommerzielle Formen der Narration, der Interaktion und Teilhabe sowie diverse Gemeinschaften zu ermöglichen. Da sich im virtuellen Raum kapitalistische und patriarchale Strukturen der analogen Welt fortsetzen, ist die zentrale Frage, wie es gelingen kann, digitale Tools so weiterzuentwickeln, dass sie Unterdrückungsformen wie Rassismus, Sexismus und Ableismus nicht reproduzieren. {...} Das HAU Hebbel am Ufer versteht sich dabei als lernende Institution. Es ist an uns – um mit den Worten des Künstler:innen-Duos NewfrontEars zu sprechen –, eine produktive Unbeholfenheit (“awkwardness”) zuzulassen, die in einer ersten Begegnung zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Intelligenzen entstehen kann, und Übertragungsfehler als Möglichkeiten zu sehen, hinter die Oberfläche der Technologie zu schauen.“

Technisches zu www.hau4.de

Neben aktuellen Projekten sind auf HAU4 auch ausgewählte Arbeiten zu finden, die nach der Erstveröffentlichung weiterhin im Archiv, der HAUthek, abrufbar sind. Der Spielplan zeigt alle kommenden und vergangenen HAU4-Veranstaltungen im Kalenderformat. Wenn Produktionen nicht direkt auf HAU4 laufen, führen Verlinkungen zu externen Plattformen. Außerdem wird bei ausgewählten Formaten für das Publikum technisches Equipment im Theater zur Verfügung gestellt.