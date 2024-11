10 Jahre Ohlinda von Bretz – Ein True Character feiert Geburtstag

× Erweitern Foto: bretz.de Ohlinda – ein Bretz Klassiker feiert Geburtstag

Es gibt sie, diese Möbelstücke, die nicht nur funktional, sondern auch außergewöhnlich und trotzdem zeitlos sind. Im besten Falle erzählen sie darüber hinaus eine spannende und einzigartige Geschichte. Ein solches Möbel ist das ikonische Ohlinda-Sofa von Bretz, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert: Ein echter True Character und Bretz-Klassiker!

Als Ohlinda im Herbst 2014 dem breiten Fachpublikum des Möbelhandels vorgestellt wurde, waren die meisten Menschen erst mal erstaunt: Gold-grün schimmernder Velours auf den Sitzen, kombiniert mit strahlenden Gold- und Orangetönen, die abwechselnd mit einem üppigen Blumenmustervelours die Rückenkissen zieren. Diese Kombination aus fröhlichen Farben, den hochwertigen Materialien und einer nie dagewesenen Modularität hat Ohlinda zu einem Bretz-Klassiker gemacht, der vor zehn Jahren, heute und wahrscheinlich auch in Zukunft noch viele Menschen glücklich macht.

Ein Sofa wie ein Blumenmeer

Durch seine einzigartige Gestaltung und die nahezu unbegrenzten Individualisierungsmöglichkeiten hat sich Ohlinda als absoluter Kundenliebling etabliert. Ohlinda bringt gute Laune und einen Hauch von Sommer ins Wohnzimmer und ist wie fast alle Bretz-Charaktere ein Sofa-System, das auf dem Konzept der Vielseitigkeit basiert. Mit nur zwei Grundmodulen und einem Lehnen-Element können Sofas, U- und Ecklösungen realisiert werden – je nach eigenem Gusto, Platzbedarf und Raumsituation. Für all jene, die diese Individualität schätzen, beraten Friederike Rusche und Katja Morici im Bretz Store Berlin, im 2. OG des LIVING BERLIN. Durch die ikonische Bezugskombination in Grün, Gold, Orange und Gobelin erinnert das Sofa an eine prächtige Blumenwiese im Sommer. Man kann gar nicht anders, als sich rücklings hineinfallen zu lassen und den Alltag auf „stumm“ zu stellen. Poesie aus 1000 Garnen. Die exklusiven Velours stammen aus Italien und Deutschland. Sie wurden in enger Zusammenarbeit mit den Stoffmanufakturen extra für Ohlinda und ihr üppig-farbenfrohes Konzept der Blumenwiese entwickelt und farblich perfekt aufeinander abgestimmt! Der magisch schimmernde midsummer-oliv Velours, der je nach Betrachtungswinkel mal golden, mal grün schimmert, harmoniert perfekt mit dem goldenen Viskosevelours der Rückenlehne und dem opulenten Gobelin, der in seinen Details die Farben der umliegenden Velours widerspiegelt.

