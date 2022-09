10 Jahre PANSY im SO36

× Erweitern Bild: Stefan Fähler, Foto: M. Rädel

Foto: facebook.com/pansypresents Parker Tilghman aka PANSY Pansy feiert ihr Zehnjähriges

Erstmal vorweg: Liebe Pansy, wir gratulieren dir von Herzen zu einem Jahrzehnt Underground-Avantgarde-Travestie und Drag-Punk! Gefeiert wird das queere Jubiläum im SO36 in Kreuzberg.

Geboren 1996 in den USA, jetzt in Berlin erfolgreich, das ist Parker Tilghman aka Pansy nun schon seit 10 Jahren. Und they ist auch eine Aktivistin: „Eines der wichtigsten Projekte, an dem ich jemals teilgenommen habe“, sei Let's Talk About Sex and Drugs in der Wilden Renate gewesen, so Pansy, die du sicher als Dragqueen aus Monster Ronson's Ichiban Karaoke kennst.

Via E-Mail verrät die punkige Dragqueen: „Vor 10 Jahren startete ich meine erste Show in einer winzigen Bar in Neukölln. Inzwischen hat sich das House of Presents zu einer weltbekannten Drag-Institution in Berlin entwickelt. Zeit zu feiern!“ Und das wird passieren! Um 20 Uhr öffnen sich die Pforten des legendären Klubs SO36 zu „A Decade in Drag – 10 Years of Pansy And the House of Presents“, der Eintritt ist frei!

3.10., „A Decade in Drag – 10 Years of Pansy And the House of Presents“, SO36, Oranienstraße 190, U Kottbusser Tor, 20 Uhr, Show 21 Uhr