10 Jahre „Popkicker“

Eine der coolsten Dragqueens Berlins macht das, was sich die anderen wünschen: einen Late-Night-Talk. 2014 wurde Jurassica „Miss CSD“, im selben Jahr startete ihre Show „Paillette geht immer“ im BKA Theater . Es folgten Auftritte in der ARD, im ZDF und bei RTL2

Am 9. Dezember wird der SchwuZ Queer Club mit Sternen wie Anna Klatsche, DJ PomoZ und Destiny Drescher (Bild) begeistern

Eine Partynacht, die ausgelassen Queerness und Popmusik feiert, eine Nacht, in der #mensch all die Sorgen vergessen kann.

