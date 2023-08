Wir gratulieren: „10 Jahre SchwuZ am Rollberg“

× Erweitern Fotos: M. Rädel Betty Bückse (links) kommt sicher, Bambi Mercury tritt auf und Gloria (rechts) war immer gerne da

Foto: M. Rädel SchwuZ Die prächtige Bar im größten SchwuZ-Raum, Kathedrale genannt

Am 1.9. feiert die Community „10 Jahre SchwuZ am Rollberg“. Ein Geburtstag mit Strahlkraft. Ein regenbogenbunter Stern, der Berlin erhellt.

Foto: M. Rädel mikki_p SchwuZ DJ mikki_p ist seit Jahrzehnten beim SchwuZ dabei

Wir gratulieren zu einem Jahrzehnt in Neukölln. Zehn Jahre in einem Kiez im Wandel. 120 Monate LGBTIQ*-Sichtbarkeit in einem Teil von Berlin, den viele aufgrund der Machokultur meiden. Zu Unrecht!

Denn Neukölln steht trotz all der Ereignisse, die beunruhigen für queeres Leben, avantgardistische Subkulturen und eine Diversität, wie sie in Berlin immer weniger zu finden ist. Sichtbarkeit provoziert und kann gefährlich sein, #mensch sollte es aber wagen. Danke, SchwuZ, dass du hier in Neukölln in der Rollbergstraße einen Safe Space erschaffen hast, der Seinesgleichen sucht! Die 10 Jahre werden natürlich auch vom SchwuZ-Team selbst groß gefeiert und so überzeugt und begeistert das Booking für den 1. September mit Künstler*innen wie Bambi Mercury., Shayma Al Queer, Miss Ivanka T., Aurah Jendafaaq, Daniel Wang, Mandel Turner sowie Karlie Kant und Yvonne Nightstand. Die Türen zum queeren Jubiläum öffnen sich um 22:30 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

1.9., „10 Jahre SchwuZ am Rollberg“, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22:30 Uhr

× Erweitern Foto: M. Rädel Dragqueen Jurassica Parka im SchwuZ Posiert gerne und sehr gut: Jurassica P.

× Erweitern Foto: Webkreation Marcel Weber und Florian Winkler-Schwarz, die Geschäftsführer vom SchwuZ

× Erweitern Foto: Peter Dobias SchwuZ-Star Biggy van Blond