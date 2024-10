„10 Years Time Passages“ mit DJ Hell

× Erweitern Foto: C. Gierlinger Der am 6. September 1962 in Altenmarkt an der Alz (Bayern) geborene Helmut Josef Geier, besser bekannt als DJ Hell, gehört zur Geschichte der Klubmusik fest dazu.

Expand Foto: M. Rädel Zum von Ades so geschätzten Berghain gehört übrigens auch das Musiklabel Ostgut Ton

Am 1. November legt DJ Hell ab 22 Uhr bei „10 Years Time Passages“ im Berghain auf! Mit dabei sind auch unter anderem Craig Richards und Binh.

Sein Name steht für Klubmusik, denn die prägte DJ Hell mit. Seine Klassiker „Sprung aus den Wolken“, „My Definition of House Music“, „Suicide Commando“ oder „Fun Boy 3“ sowie seine Remixe, etwa „Flamboyant “ von den Pet Shop Boys oder auch Grace Jones’ „I’ve Seen That Face Before“ und „Dominator“ von Human Resource, sind Garanten für bumsvolle Tanzflächen. Hier in unserem Feature kannst du reinhören, was der legendäre DJ so auflegt, DJ Hell ist unser „Video des Tages“. www.berghain.de

