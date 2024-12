× Erweitern Foto: M. Rädel Dragqueen Jurassica Parka im SchwuZ Die Entertainerin, Moderatorin, DJ, Kolumnistin und Partyveranstalterin Jurassica

Expand Foto: M. Rädel DJ Francis

Wir gratulieren von Herzen, liebes SchwuZ-Team und liebe Jurassica Parka. Zusammen sorgen diese quirligen Queers schon seit über einem Jahrzehnt für eine nicht weniger quirlige queere Party. Danke dafür.

Gefeiert wird der Partygeburtstag am kommenden Samstag, den 14. Dezember ab 23 Uhr. Angekündigt werden unter anderem die populären DJs PomoZ, Francis und Edith Schröder. Und auch Dragqueen Gitti Reinhardt ist mit am Start! Und #mensch kann in dieser Nacht noch etwas feiern, im SchwuZ begann 2004 die Karriere von Jurassica Parka (damals noch Gina Tonic genannt). Auch dazu gratulieren wir sehr, sehr gerne. Auf die nächsten 20 Jahre!

14.12., „11 Jahre Popkicker by Jurassica Parka“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, www.schwuz.de

Wir sind auch auf Instagram: