11 Jahre Suicide Circus ▶ Chantal-Open-Air

× Erweitern Foto: M. Rädel Suicide Circus

Foto: M. Rädel DJ Jaycap DJ Jaycap ist mit dabei

Am Sonntag feiert DER Klub auf dem RAW-Gelände seinen 11. Geburtstag. Und von 14 bis 19 Uhr legt hier das Team von „Chantals House of Shame“ los.

★ Mit dabei sind DJ Jordan Snapper (Connection), natürlich Chantal, DJ Jaycap (Rauschgold) und auch Underground-Stern EMMANUELLE5. Die Sause wird auch live übertragen, als der vierte „Stream of Shame“ ... Hier geht es zum Stream

GOLOSA Suicide Circus

Über den Suicide Circus

Extravagante (Techno-)Partys machten den Klub beliebt – auch bei Promis wie Dr. Motte, Jade Pearl Baker und den Diven von „RuPaul's Drag Race“.

„Ursprünglich 1994 in einem alten Fabrikgebäude in einem Hinterhof in der Dircksenstraße eröffnet, atmete man in vollen Zügen die damalige Aufbruchstimmung nach der Wende und lebte mit einem ambitionierten Team sowie einem eingefleischten Stammpublikum den Spirit der Stadt. (...) Nachdem der intensive Kampf mit den Ämtern auch vor dem Suicide nicht Halt machte, wanderte der Laden im Rahmen der Casinopartys als Veranstaltungsreihe sowie als späterer Casinoclub nomadisch durch die Stadt. 2009 startete im Friedrichshain der Suicide Circus erneut ...“

Das komplette Programm zum Wiegenfest des Klubs findet ihr hier: www.facebook.com/11JahreSuicideCircus