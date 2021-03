11 Millionen Euro – Der Friedrichstadt-Palast will es wissen

× Erweitern Foto: M. Rädel Friedrichstadt-Palast 2020

Was für ein Produktionsbudget: 11 Millionen Euro – Der Friedrichstadt-Palast will es 2021 wahrlich wissen. Und vor allem will das queere Team auch wieder mit Show, Kunst und Kultur das Leben der Mitmenschen schöner machen. Mit angekündigt wird auch Conchita Wurst – sie sei im Kreativteam dabei.

„Für die neue ARISE Grand Show setzt der Palast strahlende Akzente. Mit einem Produktionsbudget von knapp 11 Millionen Euro ist ARISE personell und technisch die aufwendigste Showproduktion, die derzeit unter Pandemiebedingungen entsteht“, wird via E-Mail an uns verraten. Versprochen wird Hochkarätiges: Conchita Wurst, der ‚Gottvater des Modern Dance‘ Ohad Naharin, die Eurovision-Song-Contest-Bühnenbildnerin Frida Arvidsson, Starfotograf Kristian Schuller und ‚The Greatest Showman’-Choreograf Ashley Wallen, alle sollen Teil der Show werden; ab August 2021 soll es erste Previews geben.

Worum geht es? Erzählt wird von Fotografen Cameron, der seine große Liebe verliert und nun nur noch seine Kunst hat, die Fotografie. Und die beginnt zu leben. „So tief und emotional war bisher keine Grand Show. Wir möchten einen Gefühlssturm auf die Bühne zaubern, der unsere Gäste wirklich im Herzen berührt und dabei hoffnungsvoll und voller Lebensfreude ist“, so Dr. Berndt Schmidt, Intendant und Produzent, das Showkonzept. „Wie Cameron, der nach einem Schicksalsschlag das Leben und die Liebe neu umarmen muss, kennt jeder von uns den ewigen Kampf von Hell und Dunkel.“

Zur Sicherheit in Corona-Pandemie-Zeiten äußert sich die Kulturtstätte in Berlin-Mitte ebenfalls: „Die Gäste sind sicher beim Besuch des Hauses, da sie sich auf wohldurchdachte Sicherheitskonzepte und eine hochmoderne Lüftungsanlageverlassen können, die 2020 komplett neu eingebaut wurde und die bis zu achtmal pro Stunde das Luftvolumen im Saal mit Frischluft austauscht. “

