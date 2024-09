12. Designbörse Berlin

× Erweitern Foto: oldthing.de SONY DSC

Es ist wieder so weit: Die internationale Messe für gebrauchte Stilikonen zeigt originale und einzigartige Stücke aus 120 Jahren herausragenden Möbel- und Produktdesigns.

Vintagemöbel sind immer im Trend. Welcher Stil jedoch gerade besonders angesagt ist, bestimmt der Zeitgeist. Einen Einblick in den aktuellen Drive bietet die 12. Berliner Vintagemöbelschau, das jährliche Must-go der Designszene und ein fester Termin im Kalender von Sammler*innen, Vintage- Enthusiast*innen und Liebhaber*innen exzellenten Interieurdesigns. Auf 1000 m2 erwarten die Besucher*innen solitäre Eyecatcher und ganze Wohnensembles aus feinstem Vintage. Neben anonymen Rara steht die Avantgarde des legendären Designs im Mittelpunkt, sorgfältig ausgewählt und zusammengetragen von 25 erfahrenen Vintage-Galerist*innen und Privatsammler*innen aus dem gesamten Bundesgebiet und Ausland. Große Namen, die jenseits der aktuellen Konjunktur auch in Zukunft ihren Wert behalten. Mies van der Rohe, Le Corbusier, Verner Panton, Charles & Ray Eames, Finn Juhl, Carlo Scarpa, Ettore Sottsass, um nur einige zu nennen. Designklassiker sind so begehrt, dass Originalmöbel schwer zu bekommen sind. Deshalb strömen jährlich über 4.000 Besucher*innen auf Berlins einzige Vintage-Möbelmesse, um das aktuelle Angebot des internationalen Designmarktes zu checken. Inspirationen erwarten die Besucher*innen an jedem Stand. Von schlichtem Funktionalismus bis zu gewagter, schriller, verspielter Opulenz – von organischer skandinavischer Eleganz über schrille Pop-Art bis zu rauem Industriestil. Die Messe bietet eine Fülle an Design-Originalen, die kompakt an drei Tagen nicht nur live bewundert, sondern vor allem ausprobiert und erworben werden können. Highlights sind die öffentliche Preview am 4. Oktober von 17 – 21 Uhr und die kostenlose Expertenschätzung des Auktionshauses Quittenbaum aus München am 5. und 6. Oktober. Ein Gipfeltreffen der Designikonen in der authentischen Berliner Location mitten auf der Trabrennbahn Karlshorst.

5. – 6.10., 12. Designbörse Berlin, Tribünenhalle Trabrennbahn Berlin Karlshorst, 10 – 17 Uhr, offene Preview 4. Oktober 17 – 21 Uhr, www.design-boerse-berlin.de