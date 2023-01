15 Jahre „Horse Meat Disco“

× Erweitern Fotos: www.horsemeatdiscoberlin.com, M. Rädel

Foto: M. Rädel Horse Meat Disco

Seit 2008 ist diese Party eine echte Bereicherung der Berliner Klublandschaft – trotz all der Umzüge.

Auch am 14. Januar setzen hier DJs wie Jim, Michelle Manetti und Severino auf alte Musik, die man nicht auf jeder Retro-Party bekommt. Das Besondere steht hier im Fokus, musikalisch und konzeptionell.

„Die Partys waren vom ersten Tag an magisch, bunt, lustig und inspirierend. Als das Tape ** 2012 geschlossen wurde, verlegten wir die Party ins alte Prince Charles und hatten zwei Jahre lang eine tolle Zeit. Und machte dann eine Pause, um den Wandteppich ein wenig zu verändern“, verrät das Team der Party auf der HMD-Homepage. „Das haben wir auch an der alten Bauakademie gemacht, wo wir die Halle jedes Mal neu aufbauen mussten. Es war sehr herausfordernd, aber es hat sich gelohnt, einen so besonderen Veranstaltungsort zu haben und uns mit unserer Crew und unseren Fans wieder zu vereinen.“ Mittlerweile feiert #mensch wieder äußerst ausgelassen im Klub Prince Charles in der Prinzenstraße. Lost geht das 15. Wiegenfest der „Horse Meat Disco“ am 14. Januar um 22 Uhr – wir freuen uns drauf.

14.1., „Horse Meat Disco“, Prince Charles, Prinzenstr. 85 f, U Moritzplatz, 22 Uhr, www.horsemeatdiscoberlin.com

** ein legendärer Klub am Berliner Hauptbahnhof, der auch Ort von Kunst und Avantgarde-Performances war