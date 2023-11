15 Jahre PALAZZO in Berlin

Foto: www.palazzo.org

Wir gratulieren Kolja Kleeberg und Hans-Peter Wodarz zu eineinhalb Jahrzehnten Essen und Show! Gefeiert wird am 8. November.

Vom 8. November 2023 bis zum 10. März 2024 bietet die Dinner-Show im nostalgischen Spiegelpalast am Bahnhof Zoo erneut eine ebenso köstliche wie unterhaltsame Mischung aus Haute Cuisine und bestem Varieté-Entertainment. Während der rund viermonatigen Spielzeit erleben die Gäste bei ihrem PALAZZO-Besuch genussvolle Momente und vergnügliche Stunden, in denen meisterhafte Kochkunst auf preisgekrönte Akrobatik und zwerchfellerschütternde Comedy trifft. Der Spiegelpalast bietet mit seiner festlichen Eleganz und dem Jugendstil-Interieur, funkelnden Spiegeln an den Wänden, Hunderten von Kerzen, stimmungsvollem Licht und edel eingedeckten Dinner-Tischen den perfekten Rahmen dafür. Für die kulinarischen Genüsse im PALAZZO Berlin zeichnet auch im Jubiläumsjahr Spitzenkoch Kolja Kleeberg verantwortlich. Die tragenden Elemente des Kochens sind für ihn Gleichklang und Harmonie, aber auch Spannung.

Foto: M. Rädel Bahnhof Zoo Berlin Kunst und Genuss am Bahnhof Zoo!

Es verwundert also nicht, dass sich der gebürtige Kölner in der pulsierenden, kosmopolitischen Hauptstadt so wohl fühlt – ist Berlin doch geprägt durch die kulinarischen Einflüsse unterschiedlichster Kulturen und von Restaurants Hunderter Länderküchen mit Ingredienzen aus aller Welt. Das spiegelt sich auch in dem neuen Vier-Gang-Menü des leidenschaftlichen Kochs wider: Seine Speisenfolge startet mit spanischem Kartoffelsalat mit zweierlei Mojo, gratiniertem Ziegenkäse, confierter Tomate, schwarzen Oliven und gebackenen Kapernäpfeln. Im Zwischengang folgt eine Crema de Maíz – eine würzig-süße Maiscremesuppe mit gebratener Chorizo und Knuspermais. Als Hauptgang wird confierte Entenkeule serviert – mit Orange, Gemüseragout, kandierten Oliven und Kartoffelgratin. Ein saftiger Mandelkuchen mit Pralineneis und weißer Schokolade bildet das süße Finale des Gourmet-Menüs. Selbstverständlich gibt es alternativ auch eine vegetarische Speisenfolge sowie eine Menü-Variante für die jüngsten PALAZZO-Gäste. www.palazzo.org