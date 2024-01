Alles Gute, „Horse Meat Disco“

Wir wünschen dem Team der #HorseMeatDisco zum Jubiläum nur das Beste! Schon seit 2008 kann #mensch hier in einen queeren Disco-Kosmos eintauchen, der so sonst nicht zu finden ist. Alles Gute zum 16. Geburtstag!

Das Jahr startet hier im Klub Prince Charles in der Prinzenstraße 85 am U-Bahnhof Moritzplatz also mehr als nur entspannt. Es ist eben ein glamouröser Safe Place, der jede(n) so strahlen lässt, wie es ihm/ihr gebührt!